PLAN SALUD
Desfile Gigantes de Luz
El desfile Gigantes de Luz recorrerá las calles del norte de Guayaquil.EXPRESO

Gigantes de Luz en Guayaquil: fechas, horario y zonas del desfile

Este espectáculo de muñecos iluminados de gran tamaño se realizará en diversos sectores del norte y centro de Guayaquil

El desfile Gigantes de Luz recorrerá diversas calles del norte y centro de Guayaquil. Este evento, cuya particularidad es el recorrido de muñecos iluminados de gran tamaño, comenzó a realizarse en el año 2020, para la época de Navidad.

No obstante, el desfile se realizará en los primeros días del 2026. El desfile recorrerá las ciudadelas Mucho Lote 2, Urdesa central, La Alborada - en el norte porteño- y la avenida 9 de Octubre, en el centro de la ciudad, entre el viernes 2 y lunes 5 de enero.

Desfile Gigantes de Luz: ¿qué sectores de Guayaquil recorrerá?

  • Mucho Lote 2: desde el redondel de la calle Juan Saade hasta la calle Sebastián Piñera. Día: viernes 2 de enero. Horario: 18:00.
  • Urdesa central: avenida Víctor Emilio Estrada desde Manuel Rendón hasta Guayacanes. Día: sábado 3 de enero. Horario: 18:00.
  • Avenida 9 de Octubre desde Lorenzo de Garaycoa hasta Pichincha. Día: domingo 4 de enero. Horario: 18:00.
  • La Alborada: desde la avenida Gabriel Roldós hasta la avenida Isidro Ayora. Día: lunes 5 de enero. Horario: 18:00.
Desfile Gigantes de Luz en Guayaquil: Adjudicación de contrato

El contrato para la realización del desfile Gigantes de Luz fue adjudicado a la compañía Esferaproducción el lunes 22 de diciembre, con un monto de 88.220 dólares, con un plazo de ejecución de 15 días, según el contrato.

Según el contrato, son 15 marionetas de hasta 4,5 metros de altura, las que formarán parte de este evento. Estos muñecos serán iluminados con luces LED y se alquilarán por día.

En el desfile también participarán cinco muñecas tipo hadas, de cuatro metros de altura, con alas gigantes iluminadas.

