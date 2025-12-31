Hallan armas tras captar venta de drogas en la Décima y San Martín

El seguimiento mediante cámaras de Segura EP permitió a la Policía ejecutar un allanamiento en el centro de Guayaquil

Sujetos vendían estupefacientes desde un vehículo en el centro de Guayaquil.

La videovigilancia en Guayaquil permitió la captura de sospechosos en dos hechos delictivos distintos durante las últimas horas de este 31 de diciembre de 2025.

Cámaras que captan delitos

Tanto en el norte como en el suroeste de la urbe, la coordinación entre el sistema de cámaras del C5GYE y la Policía Nacional derivó en intervenciones inmediatas contra el microtráfico y el robo a personas.

El monitoreo preventivo detectó a un individuo expendiendo sustancias sujetas a fiscalización en las calles Décima y San Martín. La alerta visual activó los protocolos de interoperabilidad, permitiendo que las fuerzas del orden se desplazaran al sitio.

Durante el allanamiento al inmueble vinculado, los uniformados encontraron armas de fuego y equipos móviles, desarticulando así un presunto punto de acopio y venta de drogas que operaba en plena vía pública.

Estos operativos destacan la importancia del seguimiento en tiempo real. En el caso de la avenida Guillermo Cubillo, la capacidad de rastrear la ruta de escape del vehículo fue clave para la captura, mientras que en la Décima, la "flagrancia visual" permitió justificar la intervención policial inmediata.

Otro hecho en la Alborada

Otro caso paralelo se registró tras un reporte policial sobre sujetos robando en la intersección de la avenida Guillermo Cubillo y Emilio Romero, sector Alborada. Operadores de Segura EP rastrearon el vehículo implicado mediante las cámaras de la zona, logrando su intercepción minutos después.

