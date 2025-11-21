Deportivo Cuenca vs El Nacional EN VIVO: Hora y dónde ver HOY el partido de LigaPro

Continúa la sexta fecha del segundo hexagonal y los morlacos reciben a los puros criollos. Conoce los canales que transmiten

El telón de la Fecha 6 del Segundo Hexagonal de la LigaPro se levanta este viernes 21 de noviembre con un duelo crucial en la capital azuaya. El Deportivo Cuenca recibe a El Nacional en el césped del Estadio Alejandro Serrano Aguilar, en un partido donde las urgencias por sumar puntos son la gran protagonista.

La actualidad del conjunto morlaco es sombría. El equipo dirigido por Norberto Araujo atraviesa su momento más complicado de la temporada, encadenando una racha dolorosa de cuatro derrotas consecutivas. Este mal momento no solo incluye el traspié liguero, sino también la reciente eliminación ante Liga de Quito por los cuartos de final de la Copa Ecuador, un golpe anímico del que aún buscan recuperarse.

La otra cara de la moneda la vive El Nacional. Llegan a Cuenca con la moral en alto, impulsados por una racha de tres partidos invicto, producto de dos valiosos triunfos y un empate. Este repunte, aunque tardío, es vital para las aspiraciones del conjunto militar.

Djorkaeff Reasco es el goleador de El Nacional en la LigaPro 2025. CORTESIA

Pese a este buen momento reciente, los puros criollos sigue en la parte baja de la clasificación, ocupando la penúltima casilla con 42 puntos. Cada partido se ha convertido en una final para los capitalinos, que intentan escalar posiciones para mantener viva una mínima esperanza de pelear por puestos más altos y conseguir el cupo a la Sudamericana 2026.

El pitazo inicial a las 19:00 (hora de Ecuador) no solo marcará el inicio de 90 minutos de fútbol, sino un pulso de voluntades: la desesperación del Cuenca por detener la hemorragia de resultados y la determinación de El Nacional por prolongar su envión positivo.

¿Dónde ver EN VIVO Deportivo Cuenca vs El Nacional?



Este cotejo, que será uno de los que abra la fecha 6 del segundo hexagonal de LigaPro, se disputará en cancha austral y podrá ser disfrutado por las señales de Zapping Sports y El Canal del Fútbol. En este caso no será emitido por un canal de señal abierta.

Tabla de posiciones de LigaPro 2025



