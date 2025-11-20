Barcelona SC vs Liga de Quito: El Ídolo tiene grave problema previo al partido

El Ídolo, con la conducción de Ismael Rescalvo, afrontará este duelo en medio de la crisis económica y la falta de prácticas

Barcelona prepara el partido contra Liga de Quito, por la fecha 6 del primer hexagonal de LigaPro.

Con dos paralizaciones de entrenamientos en las últimas tres semanas por la falta de pago de sueldos, Barcelona encamina la preparación para el duelo clave ante Liga de Quito, el próximo domingo 23 de noviembre en el estadio Monumental.

El pasado lunes fue la segunda vez que el plantel no realizó su práctica, pero la retomaron el día siguiente. Esto, luego de que existió un adelanto de lo adeudado, que hasta el 30 de octubre correspondía a dos meses. Sin embargo, el periodo adeudado sigue siendo el mismo a la presente fecha.

La deuda de los sueldos persiste en Barcelona SC



Según conoció EXPRESO, los directivos cancelaron mes y medio. Es decir, la segunda quincena de julio y todo agosto, quedando por cumplir lo correspondiente a septiembre y octubre.

De acuerdo a la indagación de este Diario, los futbolistas esperan que la próxima semana continúen los pagos de, al menos, un mes más. En caso contrario, no se descarta una nueva paralización.

Barcelona SC recibirá a Liga de Quito en el estadio Monumental en la sexta jornada del hexagonal. GUSTAVO GUAMAN

Ante el problema económico y el reclamo de los sueldos de los jugadores, que han decidido parar las actividades de forma reiterada, EXPRESO buscó respuesta del presidente del club, Antonio Álvarez, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo pronunciamiento alguno.

Desde el martes 18 de noviembre, los dirigidos por Ismael Rescalvo realizan las prácticas en horario vespertino (15:30 de Ecuador). Esta sería una determinación netamente del entrenador español, debido a que el duelo con los albos es a la misma hora.

Barcelona SC: Octavio Rivero podría llegar para el cotejo ante Liga de Quito



Dentro de las novedades deportivas de los amarillos está la posible presencia del delantero Octavio Rivero, quien fue diagnosticado con una ruptura fibrilar tras la victoria ante Orense. El cuerpo médico estaría analizando su alta para que, si es adecuado, esté en la banca de suplentes.

El que sí se perderá el compromiso es Leonai Souza, que padece una pubalgia. Aunque solamente se ha quedado como alternante en los últimos tres cotejos, ahora Rescalvo no lo tendrá ni convocado, por esta lesión.

Con este panorama, Barcelona se alista para el cotejo frente a Liga por la fecha 6 del primer hexagonal de LigaPro. El Ídolo se juega el boleto directo a Copa Libertadores de 2026 para solventar la temporada, no solo en lo deportivo, sino también económicamente.

Tabla de posiciones de LigaPro 2025



