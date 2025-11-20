Rosario Central, campeón en una oficina: el título que ganaron los Canallas

Rosario Central ganó una copa fuera de la cancha, específicamente en las oficinas de la Liga Profesional Argentina

Es el primer título de Di María en Rosario Central luego de su regreso a tierras argentinas.

Rosario Central salió campeón de la noche a la mañana, luego de que le entregaran un titulo inédito hasta hoy para el fútbol argentino. Se trata de la Copa 'Campeón de Liga' por haber sido el equipo que más puntos obtuvo en la tabla anual del fútbol argentino, convirtiéndose así en el primer equipo en ganar dicha distinción.

En un comunicado, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol resolvió "considerar como Campeón de Liga al equipo que finalice primero en la Tabla Anual, es decir, al que acumule la mayor cantidad de puntos a lo largo de la temporada".

'Fideo' Di María, el capitán y arquero Jorge 'Fatura' Broun, el entrenador Ariel Holan y el presidente del Canalla, Gonzalo Belloso, se presentaron en la sede de la Liga Profesional, en Buenos Aires, para recibir el trofeo. En representación de la AFA, la copa fue entregada por su presidente, Claudio 'Chiqui' Tapia.

Un campeonato merecido pero inesperado

El equipo comandado por el ex DT de Barcelona S.C., Ariel Holan, sumó 66 puntos en 32 partidos de la Liga Profesional Argentina. Cortesía

Rosario Central es el nuevo campeón de la Liga Profesional tras haber sumado 66 puntos tras 32 partidos de las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura, producto de 18 partidos ganados, doce empatados y solo dos perdidos.

La premiación es peculiar porque el equipo de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, no logró el título del Apertura, eliminado en cuartos de final, y el torneo Clausura todavía está en juego, ya que desde este sábado comenzarán los octavos de final.

En declaraciones a la prensa local, Di María dijo: "Estamos muy felices nosotros y toda la familia de Rosario Central porque hicimos dos semestres espectaculares. Nunca bajamos el nivel y eso nos dio la posibilidad de lograr este título. Lo dijimos en la última fecha: nos sentíamos campeones, porque hacer tantos puntos no es fácil".

Además, el 'Fideo' se mantiene como el segundo máximo ganador argentino en la historia, con 37 títulos conseguidos, por debajo de un lejano Lionel Messi que se mantiene con 46.

