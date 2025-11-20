Posibles alineaciones de Barcelona SC y Liga de Quito en el juego por LigaPro 2025

Barcelona SC y Liga de Quito chocan este 23 de noviembre en un duelo directo por la clasificación a la Copa Libertadores 2026

Barcelona SC enfrentará a Liga de Quito en el estadio Monumental.

Barcelona SC recibe a Liga de Quito en la fecha 6 del hexagonal final de la LigaPro 2025, un duelo decisivo que puede marcar el destino de ambos clubes en su lucha por los cupos internacionales.

El compromiso se disputará este domingo 23 de noviembre de 2025, desde las 15:30, en el estadio Monumental.

Barcelona SC vs LDU: un duelo directo por la clasificación a Libertadores

Barcelona SC llega a este partido ubicado en la tercera posición, con 61 puntos, los mismos que suma Liga de Quito, que es segundo gracias a su mejor gol diferencia (+26).

Barcelona SC y Liga de Quito buscan la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026. MIGUEL CANALES

Ambos clubes se encuentran a 12 unidades del líder Independiente del Valle, que comanda el hexagonal final con 73 puntos.

Así llega Barcelona SC: tercero con obligación de ganar

Para los dirigidos por Ismael Rescalvo, este partido es una verdadera final. El Ídolo del Astillero está obligado a ganar si quiere meterse en los puestos de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, ya que el tercer lugar solo otorga el cupo de repechaje.

Además, una derrota podría complicarles el panorama, pues Universidad Católica, cuarto con 55 puntos, podría acercarse peligrosamente cuando aún restan cuatro fechas por disputar.

Las ausencias que condicionan a Rescalvo y Nunes

Sin embargo, Barcelona SC no contará con plantel completo. El volante Leonai Souza será baja por una pubalgia, lo que obliga a Rescalvo a rearmar su mediocampo para este trascendental choque.

En el caso de Liga de Quito, el técnico Thiago Nunes también llega con problemas. El defensa Gian Franco Allala y el arquero Gonzalo Valle quedaron descartados por molestias físicas.

Para LDU, mantener el segundo lugar es clave en su camino a la Libertadores 2026, por lo que buscará sumar en Guayaquil pese a las ausencias.

Los posibles once titulares de Barcelons SC y Liga de Quito

Barcelona SC: Ignacio De Arruabarrena; Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi y Gustavo Vallecilla; Carlos Montaño, Jhonny Quiñónez, Joaquín Valiente, Janne Corozo y Joao Rojas; y Miguel Parrales.

Liga de Quito: Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Richad Mina y Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Fernando Cornejo; Bryan Ramírez, Lisandro Alzugaray y Jeison Medina.

