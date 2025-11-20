LigaPro vive su fecha más tensa: título, cupos internacionales y descenso en juego

Fecha 6 de LigaPro: pelea al límite por el título, la B y los torneos internacionales

El drama de la LigaPro vuelve el viernes 21 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 23, en una jornada decisiva: se disputa la fecha 6 de los hexagonales por el título, la clasificación a la Copa Sudamericana y el cuadrangular del descenso.

El título de campeón depende de Independiente del Valle, que a falta de seis partidos mantiene una ventaja de 12 puntos sobre Liga de Quito. Aparte de los rayados, solo dos equipos siguen con vida en la pelea, pero ya no por la corona, sino por el segundo lugar: Liga de Quito y Barcelona, que chocarán en el Monumental en el duelo más atractivo del fin de semana.

Toda la jornada de LigaPro se la jugará así

La pelea es por el cupo a fase de grupos a Copa Libertadores

Ese encuentro es clave porque el subcampeonato asegura clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Mientras tanto, Universidad Católica, Libertad y Orense cumplirán con el calendario: los tres ya tienen asegurada su presencia en la Sudamericana.

En el hexagonal que otorga el último cupo a la Copa Sudamericana el ambiente es mucho más tenso. Macará, Aucas, Deportivo Cuenca y Emelec están separados apenas por un punto entre el primero y el cuarto lugar. En esta jornada, los ambateños reciben a un Delfín golpeado tras el 8-0 que le propinó Aucas.

Y para añadir más suspenso, Emelec será local precisamente ante Aucas; ahí el empate no le sirve a nadie. En cambio, El Nacional y Delfín solo participan de ‘mirones’ en la fiesta, pues ya no tienen nada en juego.

Así van las tablas de posiciones de LigaPro

¿Quién se va a la B?

En el cuadrangular del descenso (al que solo le restan dos fechas) nada está definido y cualquier error puede ser fatal. Manta y Técnico Universitario lideran, pero Mushuc Runa está a un punto y Vinotinto a dos, por lo que la pelea es cerrada y llena de incertidumbre.

Con diferencias tan cortas, una derrota en esta jornada puede convertirse en el inicio de un dolor de cabeza que dure hasta el cierre del cuadrangular. Aquí todo puede pasar y nadie puede confiarse.

