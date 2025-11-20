LigaPro: señal abierta de TV, horarios y canales de los partidos de los hexagonales
La LigaPro reanuda su ritmo competitivo del 21 al 23 de noviembre con una jornada cargada de tensión, ocho partidos y puntos clave en juego. Tres encuentros corresponden a los hexagonales por el título y Copa Sudamericana y dos podrían definir el descenso.
El plato fuerte será el choque entre Barcelona y Liga de Quito en el estadio Monumental, un duelo que promete estadio lleno y máxima presión. Para los aficionados, cuatro compromisos estarán disponibles en señal abierta: Teleamazonas transmitirá Universidad Católica vs Libertad e Independiente del Valle vs Orense; mientras Ecuavisa llevará a la pantalla Emelec vs Aucas y Macará vs Delfín.
LA PROGRAMACIÓN
Universidad Católica vs. Libertad. Viernes 21 de noviembre, 16:30. Estadio Olímpico Atahualpa. TV: Teleamazonas, Zapping y El Canal del Fútbol
Barcelona vs. Liga de Quito. Domingo 23 de noviembre, 15:30. Estadio Monumental. TV: Zapping y El Canal del Fútbol
Independiente del Valle vs. Orense. Domingo 23 de noviembre. Estadio Banco Guayaquil. TV: Teleamazonas, Zapping y El Canal del Fútbol
Horarios de la Fecha 6 hexagonal por el cupo a la Sudamericana
Deportivo Cuenca vs. El Nacional: Viernes 21 de noviembre, 19:00. Estadio Alejandro Serrano Aguilar. TV: Zapping y El Canal del Fútbol
Emelec vs. Aucas: Sábado 22 de noviembre, 19:00. Estadio George Capwell. TV: Ecuavisa, Zapping y El Canal del Fútbol
Macará vs. Delfín: Domingo 23 de noviembre, 13:00: Estadio Bellavista. TV: Ecuavisa, Zapping y El Canal del Fútbol.
Fecha 5, cuadrangular del descenso.
Mushuc Runa vs. Técnico Universitario: Sábado 22 de noviembre, 14:00.Estadio Echaleche: TV: Zapping y El Canal del Fútbol
Manta vs. Vinotinto: Sábado 22 de noviembre, 14:00. Estadio Jocay. TV: Zapping y El Canal del Fútbol
