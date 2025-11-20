LigaPro: señal abierta de TV, horarios y canales de los partidos de los hexagonales

Barcelona vs LDU: fecha, hora y TV del partido más esperado de la LigaPro

Liga de Quito es el segundo de la tabla del hexagonal.

La LigaPro reanuda su ritmo competitivo del 21 al 23 de noviembre con una jornada cargada de tensión, ocho partidos y puntos clave en juego. Tres encuentros corresponden a los hexagonales por el título y Copa Sudamericana y dos podrían definir el descenso.

El plato fuerte será el choque entre Barcelona y Liga de Quito en el estadio Monumental, un duelo que promete estadio lleno y máxima presión. Para los aficionados, cuatro compromisos estarán disponibles en señal abierta: Teleamazonas transmitirá Universidad Católica vs Libertad e Independiente del Valle vs Orense; mientras Ecuavisa llevará a la pantalla Emelec vs Aucas y Macará vs Delfín.

Números de los equipos de LigaPro

¿Visas exprés a Estados Unidos para quienes tengan tiquetes para el mundial 2026? Leer más

LA PROGRAMACIÓN

Universidad Católica vs. Libertad. Viernes 21 de noviembre, 16:30. Estadio Olímpico Atahualpa. TV: Teleamazonas, Zapping y El Canal del Fútbol

Barcelona vs. Liga de Quito. Domingo 23 de noviembre, 15:30. Estadio Monumental. TV: Zapping y El Canal del Fútbol

Independiente del Valle vs. Orense. Domingo 23 de noviembre. Estadio Banco Guayaquil. TV: Teleamazonas, Zapping y El Canal del Fútbol

Horarios de la Fecha 6 hexagonal por el cupo a la Sudamericana

Deportivo Cuenca vs. El Nacional: Viernes 21 de noviembre, 19:00. Estadio Alejandro Serrano Aguilar. TV: Zapping y El Canal del Fútbol

Emelec vs. Aucas: Sábado 22 de noviembre, 19:00. Estadio George Capwell. TV: Ecuavisa, Zapping y El Canal del Fútbol

Macará vs. Delfín: Domingo 23 de noviembre, 13:00: Estadio Bellavista. TV: Ecuavisa, Zapping y El Canal del Fútbol.

Fecha 5, cuadrangular del descenso.

Mushuc Runa vs. Técnico Universitario: Sábado 22 de noviembre, 14:00.Estadio Echaleche: TV: Zapping y El Canal del Fútbol

Manta vs. Vinotinto: Sábado 22 de noviembre, 14:00. Estadio Jocay. TV: Zapping y El Canal del Fútbol

Tabla de posiciones de LigaPro

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!