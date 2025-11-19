Juan Pablo Flores, récord mundial en el lago Titicaca

El tricolor Juan Pablo Flores es el primer ultranadador en completar un cruce extremo, marcado por el frío, olas y altura

El ultranadador ecuatoriano Juan Pablo Flores (i) recibió un certificado por haber completado los 21 kilómetros entre la ruta Gruta de Lourdes (Bolivia) - Pomata (Perú).

El ultranadador ecuatoriano Juan Pablo Flores escribió una página inédita en la historia de las aguas abiertas al convertirse en el primer ser humano en cruzar a nado la ruta Gruta de Lourdes (Bolivia) - Pomata (Perú), un trayecto nunca antes completado y que ahora queda registrado como un récord mundial sin precedentes en el lago Titicaca.

La travesía se realizó el pasado 12 de noviembre y superó los 21 kilómetros de recorrido, a una altitud de 3.800 metros, en uno de los entornos más complejos del planeta para este tipo de desafíos.

Flores, quien también es entrenador de natación, es una de las figuras más influyentes del nado de resistencia en Sudamérica, y completó el cruce sin traje de neopreno, exponiéndose a temperaturas que descendieron hasta los 12°C y a olas de un metro que hicieron del recorrido una lucha constante.

La ruta binacional, marcada por condiciones extremas, exigió no solo fortaleza física, sino una capacidad de concentración y autocontrol. “Fueron más de 21 kilómetros de lucha brutal. El frío nos llevó al límite, pero el objetivo de unir a nuestros países está cumplido. Este reto fue una prueba de voluntad y unión”, afirmó Flores.

Aunque la validación oficial por parte de la Marathon Swimmers Federation tomará alrededor de un mes, ya es reconocido como el primer deportista en lograrlo con éxito.

Flores lleva adelante un gran reto

Flores durante la exigente travesía en las frías aguas del lago Titicaca. CORTESÍA

El cruce forma parte de su proyecto personal ‘Reto T13’, con el que busca completar los 13 nados más difíciles alrededor del mundo bajo condiciones naturales extremas.

Esta misión, ligada a su historia de vida, también tiene un carácter simbólico para Juan Pablo, sobreviviente de tres tumores. “Este nado no se trata solo de récords. Es una brazada de unidad entre Ecuador, Bolivia y Perú. Una demostración de que la voluntad humana es más fuerte que cualquier límite que se presente”, indicó Flores.

Miles de espectadores presenciaron el histórico cruce en vivo a través de su canal de YouTube, donde cada momento quedó documentado. Su labor como ultranadador sigue inspirando a nuevas generaciones con su faceta de instructor, en la que aplica un método con el que impulsa el desarrollo mental y físico mediante el deporte de resistencia.

