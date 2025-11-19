Roger Federer ingresará al Salón de la Fama del tenis

Roger Federer recibirá este honor para celebrar su legado de 20 Grand Slams y una exitosa carrera en el mundo del tenis

Roger Federer es considerado uno de los mejores tenistas de la historia.

El suizo Roger Federer, ganador de 20 Grand Slams, será incluido en el Salón de la Fama del tenis. El helvético recibió la noticia por sorpresa en una visita a la federación de tenis de Suiza en la que compartió el día con algunas de las jóvenes promesas del país.

“Es un gran honor ser incluido en el Salón de la Fama del tenis y estar al lado de tantos grandes campeones de la historia de este deporte”, manifestó Federer. Agregó que "a lo largo de mi carrera siempre he valorado la historia del tenis y el ejemplo que dejaron los que vinieron antes que yo. Ser reconocido de esta manera por el deporte y por mis compañeros es algo muy bonito”.

La ceremonia tendrá lugar en agosto de 2026 en la ciudad estadounidense de Newport, donde está localizado el Salón de la Fama del tenis. Federer es el primer miembro del ‘Big Three’ que conforma junto a Rafael Nadal y Novak Djokovic en recibir este honor.

A lo largo de su extensa carrera que cerró en 2022, el suizo ganó 20 Grand Slams, récord histórico en su momento superando a Pete Sampras, sumó 310 semanas como número uno y ganó 103 títulos, solo por detrás de Jimmy Connors, que consiguió 109.

Su cuenta de Grand Slam eventualmente fue superada por Nadal, quien llegó a 22 antes de retirarse el año pasado a los 38 años, y Djokovic, quien tiene 24 y aún está activo a los 38. Además, Federer es el hombre con más títulos en la historia de Wimbledon (8) y tiene el récord de más semanas consecutivas en lo más alto, con 237.

Los requisitos para ingresar al Salón de la Fama

Los jugadores pueden ser considerados para ser incluidos en el Salón de la Fama después de cinco años fuera del circuito y necesitan ser seleccionados por el 75% del grupo de votación, que incluye a medios de comunicación, historiadores, líderes de la industria, miembros de la organización y aficionados.

