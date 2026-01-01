Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Ciudadela apagada.
Los moradores piden más iluminación en parque en exteriores de unidad educativa.CORTESÍA

La oscuridad esconde a vecinos de la ciudadela 9 de Octubre en Guayaquil

Moradores piden mayor iluminación en parques, peatonales y vías del sector 

Que la convivencia cada vez disminuye más, es el reclamo generalizado de los moradores de la ciudadela 9 de Octubre, icónico barrio del sur de Guayaquil.

RELACIONADAS

Hasta la redacción de EXPRESO llegaron una serie de denuncias por parte de vecinos del sector que se quejaban por la falta de iluminación en algunas zonas de la ciudadela.

Parques, peatonales y vías lucen muy oscuras. Se necesita que las autoridades reemplacen las luminarias que ya no sirven”, mencionó Ivonne Pinzón, que explicó que esto también provoca que cada vez haya menos confianza por salir en las noches.

Vecinos hacen un llamado a las autoridades

Víctor Estrada

Docente universitario muere por una bala perdida mientras compraba un monigote

Leer más

Uno de los parques afectados es uno ubicado en los exteriores de una unidad educativa donde por las noches es utilizado por consumidores de droga.

Los moradores solicitan a las autoridades la reparación de las luminarias y el cambio de algunas que ya lucen semi apagadas. "Que se reparen las luces dañadas y se cambien las que ya están muy opacas", dijo la vecina Emily Fernández, que anhela recuperar la convivencia.

 “Quisiéramos recuperar la convivencia y ya no tener que escondernos. Nosotros hacemos actividades, pero solo durante el día porque por las noches se vuelve un poco difícil”, dijo la vecina Emily Fernández. 

Mientras tanto, las denuncias por robos no cesan. Los vecinos relacionan directamente la falta de iluminación y convivencia con la presencia de delincuentes. 

Para leer más contenido de calidad, SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. La Corte Suprema niega nueva petición de prisión domiciliaria para Jair Bolsonaro

  2. Muere la penúltima sobreviviente de una familia en accidente de tránsito en Manabí

  3. Venezuela: Gobierno confirma la excarcelación de 88 detenidos tras las presidenciales

  4. Mamdani asume Nueva York con el reto de hacer realidad su agenda progresista

  5. Willian Pacho, a un paso de un nuevo título con PSG: ¿cuándo y cuál será ese trofeo?

LO MÁS VISTO

  1. Alexandra Villacís: “No tengo apoyo político, pero sí me respalda la legalidad”

  2. Docente universitario muere por una bala perdida mientras compraba un monigote

  3. Estos negocios estarán abiertos el 1 de enero de 2026

  4. Joel Ordóñez llega al Liverpool y tendrá un contrato millonario en Inglaterra

  5. Cábalas de Año Nuevo: ¿Es malo barrer la casa el 31 de diciembre?

Te recomendamos