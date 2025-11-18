Liga Prosperar: la primera liga inclusiva del país dejó una jornada llena de emoción

Inclusión y goles: arranca la Liga Prosperar de LigaPro con más de 100 equipos participantes

Liga Properar le abre las puertas a muchos chicos con el deporte.

La primera jornada de la Liga Prosperar de LigaPro tuvo algo que el fútbol andaba necesitando desde hace rato: corazón. No uno de esos corazones que se inflan por un gol al ángulo, sino uno que late distinto, que abraza, que incluye. Desde muy temprano, las canchas de Jogo en Guayaquil, fueron el punto de encuentro de un centenar de chicos y chicas con neurodivergencias que llegaron con una sonrisa tímida… y que se fueron con una sonrisa enorme.

Joffre Paredes, director de Fundación LigaPro, fue el encargado de abrir este capítulo histórico. Sus palabras se mezclaron con los aplausos de padres, profesores y voluntarios, que parecían entender que ese era un día especial: el fútbol volvía a ser simple, auténtico, limpio. Volvía a ser de quienes más lo disfrutan.

Los que salen ganando son los pequeños en la Liga Prosperar. Cortesía

Una fiesta de goles, abrazos y risas

Visa para el Mundial 2026: Paso a paso para pedir el FIFA Pass y adelantar tu cita Leer más

Los partidos arrancaron y con ellos la magia. Los Invencibles hicieron honor al nombre y vencieron 5–0 a Baúl de Pinocho, en un duelo donde cada gol se celebró como si fuera final mundialista.

Más tarde, Estrellas del Futuro brillaron con luz propia al imponerse 3–0 a Sensory Kids. Y para cerrar la jornada, Baúl de Pinocho se reivindicó derrotando 2–1 a Los Titanes, en un duelo que regaló abrazos, risas y hasta algún festejo improvisado.

Pero la Liga Prosperar no es solo fútbol. Hubo juegos recreativos, estaciones sensoriales, hidratación, chequeos médicos, arbitraje oficial y hasta el protocolo que vive un jugador profesional. Los uniformes con parche incluido hicieron que más de uno camine inflado de orgullo. Y sí, aquí todo es gratuito, porque la inclusión no debería costar: debería ser natural.

Así fue la jornada inaugural de la Liga Prosperar, el proyecto deportivo más inclusivo. Cortesía

Las fundaciones Asenir, Algoritmo, Sendero Azul, Caminando Juntos y Baúl de Pinocho compartieron una mañana que dejó enseñanzas silenciosas: cuando el fútbol es de todos, el fútbol es mejor.

La segunda jornada ya tiene fecha: sábado 22 de noviembre, nuevamente en Jogo, desde las 09h00. Si el juego vuelve a tener alma, será aquí.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!