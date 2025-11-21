Dónde ver Emelec vs Aucas: este canal pasará el duelo de LigaPro en señal abierta

Tanto el Bombillo como el equipo oriental se juegan el boleto a la Copa Sudamericana de la próxima temporada. Conoce detalles

Con realidades distintas, aunque no estén distantes. Así se presentan Emelec y Aucas para el partido de la noche de este sábado 22 de noviembre en el estadio George Capwell, por la sexta fecha del segundo hexagonal de LigaPro. Ambos suman 49 puntos en la tabla, pero mientras al local ha perdido dos partidos seguidos, los visitantes llegan motivados tras una reciente goleada.

El boleto a la Copa Sudamericana 2026 está en juego para los dos. En el Bombillo, a pesar de las ausencias para el compromiso, tienen claro que es una “obligación” imponerse en su casa “para seguir en pelea”.

El volante José Francisco Cevallos y el central Luis Fernando León no estarán por lesión. Este último, uno de los capitanes del conjunto azul, dijo “que de verdad será muy difícil” superar al rival de turno.

“En estos momentos necesitamos de todos y perder uno o dos jugadores nos afecta. Es frustrante y triste, pero uno convive con este tipo de situaciones”, expresó León, quien todavía no tiene fecha para su regreso, pero espera ingresar, al menos, a la nómina del enfrentamiento con Delfín (por la fecha 7, el 20 de noviembre).

El delantero eléctrico Justin Cuero también se refirió a la importancia de lograr un resultado positivo: “Tenemos la posibilidad de imponernos en casa y así continuar peleando arriba por una clasificación internacional”.

Cuero cree que “Aucas tiene jugadores muy buenos, rápidos y técnicos”, razón por la que saldrán “a proponer, pero con cuidado”, porque ellos “tienen un muy buen ataque”. Intentarán “estar concentrados para contrarrestarle” esa ofensiva.

Aunque existe la crisis económica en Emelec aún hay buena relación entre los jugadores. FREDDY RODRÍGUEZ / Expreso

“(Queremos) Pedirle a la hinchada que no dejen de soñar, porque nosotros no lo dejamos de hacer... Los aficionados siempre exigen y nosotros tenemos que estar a la altura de eso, con resultados y un buen juego”, opinó.

En la otra ‘orilla’, el mediocampista oriental Jonathan Mina considera que “cada partido es diferente” y para el de esta noche en la Caldera se han “preparado al 100 %, con entrenamientos muy fuertes” porque “será un duelo complicado y no podemos cometer errores”.

“Emelec tiene futbolistas muy rápidos por las bandas, de ida y vuelta, por eso debemos estar concentrados en contenerlos”, explicó Mina.

Es el mismo criterio del director técnico Juan Pablo Buch, quien reconoció que el Bombillo “viene atravesando un momento no tan positivo, pero evidentemente es mucho mejor de lo que pasaron hace unos meses ”. Bajo esta premisa, anticipó que “será un partido muy exigente” y que conoce sobre “la exigencia que tiene (el rival) y el contexto” en el que compiten los dos clubes.

Juan Pablo Buch, enfocado en llevar a Aucas a la Copa Sudamericana



“Nosotros venimos enfocados y con el envión anímico de los resultados. Llevamos cuatro partidos en los que hemos conseguido puntos. Eso genera convicción y confianza en lo que venimos haciendo”, analizó el DT colombiano, apuntando a que no pierden de vista ese pase a la Sudamericana.

“Nos preparamos todos los días por ese objetivo de conseguir el cupo internacional y esperamos que ahora podamos conseguir una victoria que nos acerque a esa posibilidad”, agregó Buch.

Emelec no volvió a concentrar por falta de pagos



Si bien en Emelec tienen claramente identificado el propósito, el plantel dirigido por Guillermo Duró decidió nuevamente no concentrar, porque el club no está al día con el pago de sus salarios, deudas que en algunos casos superan los tres meses. Eso fue lo que se conoció hasta el cierre de esta edición.

Canales dónde ver EN VIVO el partido de Emelec ante Aucas



El compromiso, por la sexta fecha del hexagonal 2 de LigaPro entre el Bombillo y los orientales (19:00 de Ecuador), ser podrá disfrutar por las señales de Zapping Sports y El Canal del Fútbol. Sin embargo, no será la única forma, también se disfrutará en el canal de señal abierta de Ecuavisa.

Tabla de posiciones de LigaPro 2025



