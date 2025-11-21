LeBron James y una histórica temporada 23 en la NBA

El líder de Los Ángeles Lakers impone una nueva marca al ser el primer jugador en llegar a las 23 temporadas en la NBA

LeBron James (i) durante el partido ante los Jazz que marcó el inicio de su temporada 23 en la NBA.

LeBron James inició una nueva temporada, su octava en Los Ángeles y la número 23 de su carrera en la NBA, tras perderse los primeros 14 partidos por una lesión en el nervio ciático. James, de 40 años, hizo su esperado debut como titular en el triunfo 140-126 frente a los Utah Jazz que se disputó en Crypto.com Arena de la ciudad de Los Ángeles.

James, máximo anotador de la historia de la NBA entre muchos otros récords, volvió a lo grande, titular y firmando un doble-doble con 11 puntos y 12 asistencias, y se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en disputar 23 temporadas.

“Ha jugado con la actitud correcta, siendo muy altruista toda la noche. Ha querido pasar el balón con voluntad, sin forzar nada, y ha tomado sus tiros a canasta cuando estaban disponibles. Ha sido muy positivo tenerle de vuelta”, comentó JJ Redick, entrenador de los Lakers.

En la ausencia de LeBron, los Lakers han protagonizado un sólido inicio de temporada con un balance de 10-4, con Luka Doncic promediando 34,9 puntos, 8,9 rebotes y 8,9 asistencias por partido. Esta es la última temporada que James tiene en su contrato con los Lakers y, aunque no lo ha hecho oficial, todo apunta a que será la de su retirada.

La felicidad del King James por volver a jugar

LeBron James demostró su gran nivel siendo uno de los líderes de los Lakers. CORTESÍA

El cuatro veces campeón de la NBA, cuatro veces MVP y 21 veces All-Star, prácticamente ha renunciado a los premios individuales de final de temporada, ya que solo podría perderse tres partidos de aquí a abril para alcanzar el mínimo de 65.

“Fue muy divertido estar ahí con los chicos. Ha sido duro mentalmente para mí. Desde que tenía nueve años, nunca me había perdido el comienzo de una temporada de baloncesto”, confesó LeBron.

Agregó que “pasar por todo eso a nivel físico, emocional y espiritual, y todo lo demás, me puso a prueba, y simplemente mantuve la cabeza baja en el trabajo y luego mantuve la cabeza en alto con fe. Me ha traído hasta este punto hoy, y es genial”.

Sobre su gran regreso, James afirmó que “tengo mucha alegría, por eso me ven sonriendo y hablando mucho en la cancha, estar nuevamente con los chicos es muy divertido”.

