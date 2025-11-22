Lanús es campeón de la Copa Sudamericana 2025, tras vencer a Atlético Mineiro (video)

Los argentinos levantan la Copa luego de una dramática definición de penales. Una vez más se les escapa el ´titulo a Franco

La final de la Conmebol Copa Sudamericana 2025 entre Lanús y Atlético Mineiro, del ecuatoriano Alan Franco, se convirtió en una auténtica epopeya, manteniendo a los aficionados al borde de sus asientos en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay. La definición tuvo que llegar hasta la tanda de penales.

En una dramática tana de pena máxima, el club argentino se consagró campeona del torneo en esta temporada. El júbilo, alegría y hasta el llanto se hizo presente en el escenario deportivo.

Por otro lado, una nueva tristeza, a año seguido, es la que se quedó con los brasileños. El conjunto galo, con el tricolor en sus filas, no pudo levantar este trofeo luego de un año que también se le escapó la Libertadores.

Si Sampaoli Lanús campeón hermoso lo del Pollo Vignoll



EL ODIO MAS GRANDE QUE LE TENEMOS AL PELADO HIJO DE PUTA ESTE!

Justicia Divina! pic.twitter.com/o6VbaL96xw — Bostermo12 (@Bostermito12) November 22, 2025

