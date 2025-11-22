Emelec vs Aucas EN VIVO: Hora y dónde ver EN VIVO el partido de HOY en el Capwell

Este sábado el Bombillo buscará el triunfo contra los orientales para acercarse más al objetivo de llegar a Copa Sudamericana

El ambiente se calienta en Guayaquil. Este sábado 22 de noviembre, el Estadio George Capwell será el escenario de un enfrentamiento crucial por la Fecha 6 del segundo hexagonal de la LigaPro, donde Emelec recibe al Aucas en un partido que promete ser una bisagra para ambos en la tabla de posiciones.

El equipo dirigido por Guillermo Duró llega a este duelo con una evidente necesidad de reencontrarse con la victoria. El Bombillo viene de dos dolorosas caídas consecutivas como visitante, sucumbiendo ante Macará y El Nacional.

Estas derrotas han frenado la ambición azul. Pese a la racha negativa, Emelec se mantiene en la cuarta casilla de la tabla acumulada con 49 unidades. Un triunfo en casa es vital no solo para escalar, sino también para recuperar la confianza de su hinchada y no ceder terreno ante sus rivales directos en la recta final del campeonato.

Jugadores y director técnico de Emelec reclamaron al árbitro Lenín Quiñónez, tras la expulsión de Alfonso Barco. GERARDO MENOSCAL

La realidad de Aucas no podría ser más contrastante. El equipo 'oriental' arriba al Capwell con el impulso de una goleada histórica. En la jornada anterior, destrozó al Delfín con un contundente 8-0 en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, una marca que resonó en todo el fútbol ecuatoriano.

Este espectacular resultado catapultó al Ídolo del Pueblo en la clasificación. Aucas comparte las mismas 49 unidades que Emelec, pero gracias a esa impresionante diferencia de gol, ha escalado hasta la segunda posición, acechando la cima del hexagonal. Los de Duró deberán tener especial cuidado con la moral alta y la contundencia ofensiva del elenco quiteño.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Emelec ante Aucas?



El compromiso, por la sexta fecha del hexagonal 2 de LigaPro entre el Bombillo y los orientales (19:00 de Ecuador), ser podrá disfrutar por las señales de Zapping Sports y El Canal del Fútbol. Sin embargo, no será la única forma, también se disfrutará en el canal de señal abierta de Ecuavisa.

Minuto a minuto de Emelec vs Aucas | LigaPro 2025



