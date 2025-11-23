Emelec en crisis: Esto revelaron tras caer ante Aucas ¿Se alejan de la Sudamericana?

El Bombillo no pudo acortar la distancia con el primero del segundo hexagonal. El técnico evidenció el malestar

Emelec volvió a caer en un bache de resultados negativos y ese boleto a la Copa Sudamericana del próximo año está en riesgo. Tras ser derrotado (2-0) por Aucas sumó su tercer partido perdido de forma consecutiva en el segundo hexagonal de LigaPro y, en medio de la crisis económica, también se ve mermado por jugadores lesionados.

El Bombillo desaprovechó la oportunidad de desprenderse de los orientales y empezar a ubicarse en puestos estelares. Hoy, en la cuarta posición con 49 unidades, está a 3 del líder (52), precisamente Aucas.

El director técnico azul, Guillermo Duró, es consciente del déficit deportivo y se mostró intranquilo, no solo por la derrota, sino por todo el contexto general que abruma a la plantilla. Afirmó que todo “se está haciendo cuesta arriba”.

Aucas se volvió a imponer a Emelec, ahora en la fecha 6 del segundo hexagonal de la LigaPro. FREDDY RODRÍGUEZ

“Sí, tenemos un grave problema en la finalización (jugadas en ataque), pero yo me quedo con la preocupación que estoy perdiendo jugadores importantes partido a partido y eso es lo que me pasa por la cabeza. Se me lesionaron, quizás, los dos más potentes que tenemos (Sergio Quintero y Alfonso Barco)”, dijo el estratega.

Y es que, para este cotejo el club guayaquileño se presentó sin el volante José Francisco Cevallos y el defensor Luis Fernando León. Ahora habría que añadirles dos menos.

“Volvemos a caer en una mala situación. Quiero que el equipo esté bien de la cabeza y a veces no se puede. Por ahí va mi preocupación, más allá del marcador y que estamos perdiendo oportunidades”, agregó.

El mismo Luis Castillo, lateral izquierdo, aceptó que deben “doblar esfuerzos” para salir del bache y por delante aún tienen las dos competencias.

“Hay que trabajar, poner más de nuestra parte y como dice el profe (Duró), estamos haciendo un esfuerzo grande para conseguir ese torneo internacional. Aún estamos vivos, sea en LigaPro o Copa Ecuador”, complementó el futbolista ecuatoriano.

Finalmente Castillo aseguró que tienen que “levantar la cabeza porque es una única manera de sacar esto adelante”. Aún habrán cuatro duelos por disputar en el segundo hexagonal y están por disputar la vuelta de la semifinal de Copa Ecuador frente a Liga de Quito.

Emelec, con bajo rendimiento en el segundo hexagonal de LigaPro

En seis cotejos del segundo hexagonal, por ahora, Emelec solo ganó dos, empató uno y fue vencido en tres ocasiones en el segundo hexagonal de LigaPro. Son las estadísticas que arrastra en un contexto en donde el plantel de futbolistas sigue con sueldos imagos y sin concentrar previo a los partidos por la misma situación.

LigaPro 2025: Tabla de posiciones

