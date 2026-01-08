Pedro Carbo: Familiares de los jóvenes desaparecidos exigen avances en investigación

Allegados de los jóvenes protestaron para pedir a la Policía y Fiscalía que se aceleren las pesquisas del caso

Con carteles, familiares de los jóvenes desaparecidos protestaron para exigir avances en la investigación de las autoridades sobre su paradero.

Con carteles en mano, los habitantes del recinto Fátima, en el cantón Pedro Carbo (Guayas), exigieron a la Policía Nacional y a la Fiscalía que se aceleren las investigaciones sobre la desaparición de seis jóvenes de la localidad el pasado 3 de enero del 2026.

Los jóvenes desaparecidos son Diego Solís Villamar, Cristian Holguín Jácome, Josué Merchán Solís, Josué Ponce Merchán, Eddy y Víctor Borbor Castro.

(Te puede interesar: Jóvenes desaparecidos en Pedro Carbo: qué se sabe de su rastro en Santa Elena)

Los seis jóvenes salieron la mañana del sábado 3 de enero, a bordo de tres motocicletas, desde su natal recinto Fátima con destino al sector de Palmar, en Santa Elena. Tomaron la vía del recinto El Jebe, en el cantón Pedro Carbo, que conecta a Guayas con esa provincia, para realizar labores de pesca. Desde entonces, se desconoce su paradero.

La desesperación de los familiares es creciente, pues han transcurrido seis días sin obtener respuestas, pese a que el caso fue denunciado ante la Fiscalía de Pedro Carbo.

¿Cómo saber si tengo multas de tránsito de la CTE o AMT en 2026? Leer más

Con los ánimos caldeados, amigos y allegados de los desaparecidos realizaron una protesta la tarde del miércoles 7 de enero. Durante cerca de una hora, cerraron la vía Pedro Carbo–La Cadena, a la altura del ingreso al recinto Villao, mediante la quema de llantas.

Pedro Carbo: Seguirán las protestas si no aparecen los jóvenes

Tras la intervención policial y la reapertura del tránsito vehicular, los manifestantes advirtieron que, de no aparecer los jóvenes, volverán a tomarse la vía en las próximas horas, pues consideran que, hasta el momento, la atención de las autoridades de ambas provincias ha sido insuficiente.

Entre lágrimas, Yessica Castro Rivera relató a EXPRESO que su hijo, Víctor Borbor, de 22 años, salió el sábado a las 06:30 junto a unos amigos desde el recinto Fátima hacia la playa de Palmar, en Santa Elena. Desde entonces no se tiene noticia de ellos, pues tampoco responden sus teléfonos celulares.

“Fuimos a denunciar el hecho en la Fiscalía de Pedro Carbo y nos dijeron que lleváramos los documentos a Santa Elena. Al dejarlos allá nos indicaron que no nos preocupáramos, que ya estaban en la búsqueda, pero hasta ahora no tenemos ninguna respuesta", expresó la madre de otro de los jóvenes.

(Lee también: ¿Qué pasó en la Isla Mocolí? Esto se sabe del ataque armado que dejó tres muertos)

Y siguió: "En Pedro Carbo nos dijeron que no podían hacer nada. Hemos sabido que encontraron una motocicleta presuntamente quemada en una zona de Santa Elena, pero no sabemos si es uno de los vehículos en los que se transportaban nuestros coterráneos”.

Por su parte, Pilar Cox Salazar expresó que las noches y los días se les hacen eternos ante la falta de noticias sobre los jóvenes. “Estamos en constante oración a Dios y a los santos de nuestra devoción para que los chicos regresen a nuestro recinto. Pedimos a la Policía que nos ayude en la búsqueda, porque el dolor que llevamos en el alma las familias es inmenso”, señaló.

EXPRESO intentó obtener una versión oficial en el distrito policial de Pedro Carbo sobre este caso, pero no se obtuvo respuesta.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!