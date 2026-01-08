Trump retira a EE. UU. de 66 organizaciones internacionales: el impacto para Ecuador

La Casa Blanca considera que estas organizaciones van contra sus intereses. La medida refleja un giro en la política exterior

Desde el miércoles 7 de enero de 2026, Estados Unidos dejó de formar parte de 66 organizaciones internacionales. La decisión fue oficializada por el presidente Donald Trump mediante un memorando dirigido a los jefes de los departamentos y organismos del poder ejecutivo.

¿A qué se debe esta medida?

El origen de esta decisión se remonta al 4 de febrero de 2025, cuando Trump firmó la Orden Ejecutiva 14.199, que estableció la retirada de Estados Unidos de determinadas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, así como la suspensión de su financiación. La orden también dispuso una revisión integral del respaldo estadounidense a todas las organizaciones internacionales.

En ese contexto, el mandatario instruyó al secretario de Estado a “realizar una revisión de todas las organizaciones internacionales intergubernamentales de las que Estados Unidos sea miembro y a las que proporcione cualquier tipo de financiación u otro apoyo”. Con base en ese análisis, Trump determinó que “es contrario a los intereses de los Estados Unidos seguir siendo miembro, participar o, de cualquier otra forma, proporcionar apoyo a las 66 organizaciones”.

En un comunicado paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que la administración Trump concluyó que dichas instituciones son redundantes en su alcance, están mal administradas y resultan innecesarias y dispendiosas. Asimismo, afirmó que “están gestionadas de manera deficiente, condicionadas por los intereses de actores que promueven agendas propias contrarias a las nuestras, o representan una amenaza para la soberanía, las libertades y la prosperidad general de nuestra nación”.

Por ello, Rubio fue enfático al asegurar que “no seguiremos gastando recursos, capital diplomático ni el peso legitimador de nuestra participación en instituciones que son irrelevantes o incompatibles con nuestros intereses”.

¿Cómo afecta esto a Ecuador?

A criterio de Kléber Paucar, experto en Asuntos Globales y director de la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad UTE, esta decisión de la Casa Blanca evidencia que Estados Unidos ha optado por dejar de actuar como el principal defensor del sistema internacional liberal y democrático. Esto, al rechazar instituciones que en su momento ayudó a crear y financiar.

El principal problema para Ecuador, explica Paucar, radica en que varias organizaciones sin fines de lucro dejarán de recibir financiamiento directo de Estados Unidos, lo que podría debilitar su funcionamiento. El impacto inmediato, según el académico, se sentirá en los ámbitos laboral y económico, ya que podrían producirse recortes de personal y la paralización de proyectos orientados a fortalecer la democracia, mejorar la justicia, impulsar iniciativas climáticas, entre otros. “Este trabajo se sostenía sobre la base de la cooperación internacional para resolver problemas comunes”, señala.

Suspensión de proyectos

Estados Unidos, el principal cooperante a nivel mundial, ya que jugaba un papel clave en áreas como la migración, enfatiza Pablo Játiva, abogado, experto en Política Internacional y docente de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE). Ecuador cuenta con cientos de miles de migrantes en EE. UU. y otros en tránsito, lo que representa un punto sensible para el país.

Estos migrantes dependen de ayudas fundamentales, mientras cruzan hacia Estados Unidos, como acceso a agua, medicinas, cuidado infantil y primeros auxilios, explica Játiva. Además, quienes llegaban al país norteamericano recibían asesoría legal y servicios de traducción, lo que ya no contarían.

Además, se podría relegar la lucha contra el calentamiento global. Játiva señala que diversos proyectos destinados a proteger la Amazonía también podrían verse afectados.

Otros efectos

Por otro lado, Paucar advierte que esta decisión también podría generar un efecto dominó a nivel internacional. “Otros países podrían intentar seguir el mismo camino; aunque, por ahora, ese no parece ser el caso de Ecuador”.

A pesar de estas decisiones, Játiva señala que, aunque Trump rechaza el multilateralismo, favorece el bilateralismo. Así, Ecuador, al mantener buenas relaciones con Estados Unidos, podría negociar cooperación bilateral en temas específicos.

