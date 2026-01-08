Rescate en el Pichincha: tres personas fueron auxiliadas por Bomberos de Quito

Bomberos de Quito rescataron a tres personas en la Zona de Protección Belisario, cerca del Teleférico.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que la mañana de este jueves 8 de enero se activó una alerta por tres personas desorientadas en la Zona de Protección Belisario, a la altura de las góndolas del Teleférico de Quito, un sector de difícil acceso en las faldas del Pichincha.

Tras recibir la llamada de emergencia, unidades especializadas en rescate de alta montaña se movilizaron de inmediato hasta el sitio y ejecutaron un operativo de búsqueda por el área.

Luego de varios minutos de rastreo, los bomberos lograron ubicar a las tres personas, quienes se encontraban con dificultades para continuar el descenso.

Según el informe oficial, uno de los rescatados presentaba un trauma en el tobillo, por lo que fue valorado en el lugar y recibió atención prehospitalaria antes de ser evacuado.

Posteriormente, el personal de rescate ayudó a los tres ciudadanos a descender hasta una zona segura, sin que se reporten complicaciones adicionales.

El Cuerpo de Bomberos de Quito recordó la importancia de tomar precauciones al realizar caminatas o actividades en zonas de montaña, como informarse sobre las rutas, llevar equipamiento adecuado y no ingresar a áreas protegidas sin guía.

⛰️ #RescateEnMontaña | La noche de ayer recibimos una alerta sobre tres personas desorientadas en la Zona de Protección Belisario, a la altura de las góndolas de El Teleférico.



🚒 Nuestras unidades especializadas en rescate de alta montaña se movilizaron de inmediato hasta el… pic.twitter.com/fBbahBTvC3

La institución reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y destacó que cada intervención refuerza su misión principal: salvar vidas y proteger a la comunidad.

