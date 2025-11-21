Triunfo de Pachuca ante Pumas en el play-in: goles de Enner Valencia y Pedro Vite

Superman Valencia abrió el marcador para Pachuca y el descuento de Pedro Vite no alcanzó para salvar a los Pumas

Pachuca derrotó 3-1 a Pumas en los play-in de la Liga MX con un gol de Enner 'Superman' Valencia y dos de Kenedy, mientras que por parte de los Universitarios, Pedro Vite descontó ingresando desde el banco. Ahora Pachuca tendrá que enfrentarse al FC Juárez en busca del cupo a la liguilla final.

Este partido se dio en el contexto de los play-in de la Liga MX, que funciona como una especie de cuadrangular entre el décimo y séptimo de la liga mexicana, en donde clasifica directamente a los Play-off el ganador entre el séptimo y octavo (en este caso fue el Club Tijuana) y el otro clasificado saldrá del enfrentamiento entre el ganador del partido entre el 10mo y 9no (Pachuca) y el perdedor del partido anteriormente mencionado (FC Juárez).

Los Pumas quedan sin oportunidad de disputar partidos por el resto de la temporada, lo que parece traerá salidas en el equipo de Ciudad de México.

Una victoria con 'toque' ecuatoriano

El ecuatoriano marcó su cuarto gol con el Pachuca en 2025. Cortesía

Enner Valencia saltó de titular con los Tuzos e hizo valer su trayectoria con un zapatazo desde fuera del área que sorprendió a Keylor Navas, arquero de los Pumas, y anotaba la primera del partido a los 33' del primer tiempo.

En una especie de ráfaga de ataques, Pachuca se encontró con el segundo gol apenas 7 minutos después de haber marcado el primero. Kenedy se escabulló entre la marca de sus rivales y sacó un tiro lejano del bolsillo que pegó en el travesaño y se le coló en la portería de los visitantes.

Pedro Vite ingresó en el entretiempo para darle más orden ofensivo a los Pumas, lo cual a posterior, le iba a resultar, pero antes de eso, un tiro potente del brasileño Kenedy se metió entre el palo y Keylor Navas, para poner las cosas 3-0 y sentenciar el partido apenas a los 55' del segundo tiempo.

No todo iba a ser fiesta para los 'Tuzos', ya que en esa jugada previa al gol de Kenedy, Valencia se tomó la parte posterior del muslo derecho y mostraba señales de dolor, las cuales lo alejaron del partido a los 57 minutos.

Iba a haber tiempo para más, ya que desde un tiro de esquina, un balón le quedó 'servido en bandeja de plata' al otro ecuatoriano, Pedro Vite, quien aprovecho la primera que tuvo y anotó el del honor para los Pumas a los 65' de la partida.

Pachuca vs. FC Juárez por una plaza en la liguilla final

'Tuzos' y 'Bravos' se verán cara a cara en la lucha por un lugar en los Play-Off de la Liga MX el día domingo 23 de noviembre, en una hora por confirmar. El partido se jugará en el estadio Olímpico Benito Juárez, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua.

