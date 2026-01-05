Felipe Vega de la Cuadra renuncia a dirigir la Revolución Ciudadana

El exviceministro anunció su salida tras cuestionamientos públicos, a pocos días de una convención clave del correísmo

Felipe Vega de la Cuadra anunció su retiro de la carrera interna de la RC mediante un mensaje en la red social X.

La interna del movimiento Revolución Ciudadana volvió a sacudirse tras el anuncio de Felipe Vega de la Cuadra, quien decidió retirarse de la contienda para dirigir la organización política. El mensaje no llegó en una rueda de prensa ni en un comunicado formal, sino en la madrugada, a través de su cuenta en la red social X.

“Fui invitado a ser candidato a la presidencia de la RC5 por Rafael Correa, lo asumí con empeño”, escribió Vega, antes de explicar las razones que lo llevaron a desistir. Según su versión, los cuestionamientos en su contra escalaron hasta un punto que consideró insostenible para la organización.

Polémica interna en la Revolución Ciudadana

En su publicación, el exfuncionario fue directo al señalar que los señalamientos “incesantes e infames” superaron todo límite. “He resuelto retirarme para terminar con la polémica”, expresó, dejando en claro que su decisión buscó evitar mayores tensiones dentro del movimiento político.

Pese a su salida de la carrera por la dirigencia, Vega de la Cuadra afirmó que no se aparta del proyecto político. “Sigo desde la militancia. HLVS (Hasta la victoria siempre)”, añadió en el mismo mensaje, etiquetando al expresidente Rafael Correa.

¿Quién es Felipe Vega de la Cuadra?

Felipe Vega de la Cuadra es abogado y se desempeñó como viceministro de Gobierno en administraciones alineadas al correísmo. En ese rol, estuvo vinculado a la gestión política y administrativa del Ministerio de Gobierno, en un contexto marcado por alta conflictividad social y política.

En las últimas semanas, su nombre tomó fuerza dentro de la Revolución Ciudadana como una de las cartas para asumir la presidencia del movimiento. La postulación se dio luego de que Luisa González dejara la dirigencia para enfocarse en su candidatura presidencial.

Un retiro a días de una cita clave del correísmo

Correísmo denuncia presuntos casos de nepotismo en el Gobierno de Daniel Noboa Leer más

La renuncia de Vega de la Cuadra ocurre a pocos días de la convención nacional de la RC, prevista para el 17 y 18 de enero en Manta y Portoviejo. En ese encuentro se definirá quién asumirá la conducción del movimiento en una etapa considerada estratégica.

El cónclave no solo marcará el relevo en la dirigencia, sino que también servirá para medir las fuerzas internas y el rumbo político del correísmo. La salida de uno de los nombres que sonaban con fuerza reconfigura el escenario previo a esa cita.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!