¿Qué enfermedades tiene Jorge Glas? Los 18 males que alega el exvicepresidente

MSP afirmó que las patologías no son catastróficas. El juez negó el habeas corpus correctivo solicitado a favor de Glas

El exvicepresidente Jorge Glas fue trasladado a la Cárcel del Encuentro el 10 de noviembre; anteriormente estaba recluido en la cárcel La Roca, en Guayaquil.

De acuerdo con un informe de valoración médica integral, el exvicepresidente Jorge Glas, padecería de 18 enfermedades. El documento fue emitido por el galeno Edison Barreto Zambrano, especialista en medicina interna.

Este reporte médico habría sido elaborado en el marco de las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Glas. El galeno habría acudido a la Cárcel del Encuentro el 19 de diciembre para evaluarlo.

El exvicepresidente, en una audiencia que fue convocada para analizar su estado de salud, en el marco de la resolución de un habeas corpus correctivo, sostuvo que su salud se ha deteriorado progresivamente. La acción constitucional fue planteada bajo el argumento de que su estado de salud se habría deteriorado tras su traslado a esa cárcel.

Glas, aseveró que en las últimas semanas sí había recibido visitas médicas, pero sin continuidad. Manifestó que cada cita fue un médico distinto, sin seguimiento ni tratamiento efectivo. Por otro lado, aseguró que no recibía todos los medicamentos que requería, malas condiciones carcelarias y un ambiente hostil.

¿Qué indica el Ministerio de Salud Pública?

Durante la audiencia, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que, el exvicepresidente ha recibido 567 atenciones médicas. Eso se habría realizado entre abril de 2024 y noviembre de 2025.

Del total de atenciones médicas, 40 se efectuaron desde su ingreso a la Cárcel del Encuentro, hace aproximadamente mes y medio. Según la entidad, su expediente clínico registra 18 diagnósticos, pero ninguno es considerado como una enfermedad catastrófica.

Por otro lado, el médico del centro, Heider Retamozo, señaló que Glas presenta anemia leve y valores elevados de bilirrubina, por lo que se prevé que se le realice una ecografía hepática. Afirmó que él recibe tratamiento farmacológico continuo, incluido el destinado a una infección por hongos.

¿Qué padece Glas?

Glas fue vicepresidente de los Gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. De acuerdo con el informe médico, Jorge Glas padecería de:

Anemia por déficit de hierro Asma bronquial Bursitis subacromial deltoidea Espondilitis anquilosante Farmacodependencia a benzodiacepinas Fibromialgia Gastritis atrófica crónica Hipertensión arterial Hipertrofia prostática grado 2 Intento suicida con alto riesgo suicida permanente Litiasis renal Onicomicosis Rinitis alérgica Síndrome de colon irritable Sinusitis crónica Tendinosis de supraespinoso Trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos Trastorno por estrés postraumático

Para lo cual, de acuerdo con el reporte médico, debe recibir 21 medicamentos:

Colon live, dos cucharadas dos veces al día. Amlodipino 10 mg cada día. Cetirizina 10 mg, cada día. Domperidona 10 mg, cada día. Esomeprazol 20 mg, cada día. Etoricoxib, cada día. Fexofenadina 120 mg, cada día. Finasteride 5 mg, cada día. Valsartán 160 mg, cada día. Sucralfato 10 ml, cada ocho horas. Afrin 2 espray, cada 12 horas. Ciruelax forte, cada 12 horas. Lactulosa 15 ml, cada 12 horas. Risperidona en gotas, cada 12 horas. Tensiflex cada, 12 horas. Desvenlafaxina 150 mg: una tableta a las 08:00. Pregabalina 150 mg: una tableta por la mañana y por la noche Alprazolam 0,50 mg: 1/2 tableta a las 15:00 y tres tabletas a las 21:00. Quetiapina 100 mg: tres tabletas y media a las 21:00. Clonazepam 2 mg: 1/2 tableta a las 21:00. Golimumab 50 mg subcutáneo, cada mes.

¿Qué resolvió el juez?

A pesar de ello, el domingo 28 de diciembre de 2025, Jean Valverde, juez de la Unidad Judicial de La Libertad, negó el habeas corpus correctivo solicitado a favor del exvicepresidente Glas. Su defensa solicitaba el traslado inmediato de Glas a un centro de salud por no recibir la atención médica necesaria en la cárcel.

La decisión se basó en que las afecciones de salud que padece Jorge Glas no configuran un riesgo grave ni inminente que justifique su traslado a un hospital. "No se establece en el sentido estricto de la condición de los informes, médicos y tratamientos clínicos, psiquiátricos y psicológicos, que exista una situación de gravedad o que se determine una necesidad para llevar al señor Glas hacia una casa de salud", sentenció el juez Valverde.

Asimismo, aseguró que "no existe violación de derechos en contra del legitimado". La audiencia inició el viernes 26 de diciembre de 2025 y se suspendió en dos ocasiones: por la ausencia de representantes del Ministerio de Salud Pública y para redactar el fallo.

¿Por qué Glas está preso?

El exvicepresidente cumple sentencias por asociación ilícita, cohecho agravado por casos de corrupción. Desde el 10 de noviembre de 2025, fue llevado a la Cárcel del Encuentro. Antes estaba recluido en la cárcel La Roca, en Guayaquil.

