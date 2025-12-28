Niegan habeas corpus a Jorge Glas y continuará recluido en la Cárcel del Encuentro

El juez dice que no existe una situación de gravedad por lo que deba ser trasladado a un hospital

Traslado de Jorge Glas forma parte del plan de seguridad del Gobierno de Daniel Noboa.

El juez de la Unidad Judicial de La Libertad, Jean Valverde, negó el habeas corpus correctivo solicitado a favor del exvicepresidente Jorge Glas, por lo que permanecerá recluido en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

En su decisión, el magistrado concluyó que, aunque Glas presenta varias afecciones de salud, no se configuró un riesgo grave ni inminente que justifique su traslado a un hospital. Tampoco evidenció la vulneración de derechos constitucionales durante su permanencia en el centro penitenciario.

Sin embargo, el juez resaltó que el Estado es garante y debe administrar medidas para proteger la vida de Glas; así como una protección contra los tratos crueles.

El juez también aceptó como válido un informe de la Defensoría del Pueblo sobre una visita del centro carcelario. Las conclusiones del informe señalan que Glas tiene medicamentos, recibe tres comidas al día, etc.

Glas cumple sentencias ejecutoriadas por asociación ilícita, dentro del caso Odebrecht, y por cohecho agravado en el caso Sobornos, además de una condena de primera instancia por peculado relacionada con la Reconstrucción de Manabí. La acción constitucional fue planteada bajo el argumento de que su estado de salud se habría deteriorado tras su traslado a esa cárcel.

Informe oficial sobre su estado médico

Durante la audiencia, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que entre abril de 2024 y noviembre de 2025 el exvicepresidente ha recibido 567 atenciones médicas, de las cuales 40 se efectuaron desde su ingreso a la Cárcel del Encuentro, ocurrido hace aproximadamente mes y medio. Según la entidad, su expediente clínico registra 18 diagnósticos, ninguno considerado como enfermedad catastrófica.

El médico del centro, Heider Retamozo, señaló que Glas presenta anemia leve y valores elevados de bilirrubina, por lo que está previsto realizarle una ecografía hepática. Añadió que recibe tratamiento farmacológico continuo, incluido el destinado a una infección por hongos, y que el suministro de medicamentos está garantizado.

Con base en esos elementos, el MSP sostuvo que no existen razones médicas que ameriten su traslado a una casa de salud externa.

Argumentos de la defensa

La defensa del exvicepresidente sostuvo una postura contraria. El abogado Andrés Villegas presentó el testimonio del médico internista Édison Barreto, quien afirmó que atiende a Glas desde 2021 y que actualmente consume 21 medicamentos. Aunque reconoció que no padece enfermedades catastróficas, advirtió que enfrenta posibles complicaciones futuras, como hepatotoxicidad, y requiere controles especializados permanentes y acompañamiento psicológico.

Durante su intervención, Glas cuestionó las condiciones de su reclusión. Señaló que recibe alimentos en porciones reducidas, denunció deficiencias en la ventilación del pabellón y reclamó por la presencia constante de cámaras dentro de la celda. Aseguró que por las noches no puede dormir porque oye ruidos y, según dijo, las luces nunca se apagan.

También indicó que el tratamiento para su espondilitis anquilosante disminuye sus defensas, lo que, según afirmó, lo expone a enfermedades infecciosas graves.

La postura del SNAI

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) rechazó las acusaciones. Su abogado, Ricardo Escobar, aseguró que el interno cuenta con una dieta diferenciada, controles médicos periódicos y condiciones acordes a los protocolos penitenciarios vigentes. Añadió que no se acreditó una vulneración de derechos y que la solicitud se basó en apreciaciones subjetivas.

Con estos argumentos, el juez resolvió negar el habeas corpus correctivo, por lo que Jorge Glas continuará cumpliendo su condena en la Cárcel del Encuentro.

