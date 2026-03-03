En el concurso para fiscal general aparece Víctor Coffre Morán: ¿Quién es?

Hasta las 13:00 del 3 de marzo de 2026, el Consejo de Participación Ciudadana reportó 21 inscritos

El periodo de un fiscal general del Estado es de seis años en Ecuador.

Hasta este 3 de marzo de 2026 se receptarán las inscripciones para el concurso de designación del nuevo fiscal general del Estado. Hasta el mediodía de hoy, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) reportó la inscripción de 21 postulantes.

Uno de los interesados en ocupar el cargo es Víctor Hugo Coffre Morán. Es magíster en Derecho Penal y Criminología. También es doctor en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador.

Como parte de su formación, cuenta además con una especialización en Justicia Indígena y se ha desempeñado como catedrático universitario durante 10 años.

En un pronunciamiento en el que confirmó su participación, Víctor Coffre señaló: “Sé lo que es nadar contra corriente y no me detengo ante los desafíos. Mi sueño es que el ciudadano vuelva a creer en su Fiscalía; que sepa que, si hay un delito, habrá justicia, sin importar quién sea el procesado”.

Coffre se suma a otros candidatos como los exjueces de la Corte Nacional de Justicia Walter Macías y Daniella Camacho. Entre los aspirantes también figura Inés Romero, jueza de la Corte Provincial de Pichincha.

Último corte del CPCCS

A las 13:00 de este 3 de marzo, el CPCCS realizó un corte sobre el avance del proceso de inscripción. De los 21 inscritos hasta el momento, 17 son hombres y cuatro son mujeres.

Inscritos por provincia

Pichincha: 14 Azuay: 1 El Oro: 2 Santo Domingo: 1 Guayas: 1 Los Ríos: 2

