EDIFICIO MATRIZ FISCALIA GENERAL
El periodo de un fiscal general del Estado es de seis años en Ecuador.ARCHIVO

En el concurso para fiscal general aparece Víctor Coffre Morán: ¿Quién es?

Hasta las 13:00 del 3 de marzo de 2026, el Consejo de Participación Ciudadana reportó 21 inscritos

Hasta este 3 de marzo de 2026 se receptarán las inscripciones para el concurso de designación del nuevo fiscal general del Estado. Hasta el mediodía de hoy, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) reportó la inscripción de 21 postulantes.

(NO TE PIERDAS: Hoy termina el plazo de postulaciones a la Fiscalía General: ¿Qué viene después?)

Uno de los interesados en ocupar el cargo es Víctor Hugo Coffre Morán. Es magíster en Derecho Penal y Criminología. También es doctor en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador.

Como parte de su formación, cuenta además con una especialización en Justicia Indígena y se ha desempeñado como catedrático universitario durante 10 años. 

En un pronunciamiento en el que confirmó su participación, Víctor Coffre señaló: “Sé lo que es nadar contra corriente y no me detengo ante los desafíos. Mi sueño es que el ciudadano vuelva a creer en su Fiscalía; que sepa que, si hay un delito, habrá justicia, sin importar quién sea el procesado”.

Coffre se suma a otros candidatos como los exjueces de la Corte Nacional de Justicia Walter Macías y Daniella Camacho. Entre los aspirantes también figura Inés Romero, jueza de la Corte Provincial de Pichincha.

Último corte del CPCCS

A las 13:00 de este 3 de marzo, el CPCCS realizó un corte sobre el avance del proceso de inscripción. De los 21 inscritos hasta el momento, 17 son hombres y cuatro son mujeres.

Inscritos por provincia

  1. Pichincha: 14
  2. Azuay: 1
  3. El Oro: 2
  4. Santo Domingo: 1
  5. Guayas: 1
  6. Los Ríos: 2

