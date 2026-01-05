Jan Topic reaparece y envía contundente mensaje a Ecuador: ¿Qué fue lo que dijo?

El mensaje estuvo acompañado del anuncio del lanzamiento de una plataforma de análisis público denominada OSINT‑360

El empresario y excandidato presidencial Jan Topic reapareció públicamente con un pronunciamiento en el que cuestiona el rumbo de la política ecuatoriana, a la que calificó como “vacía, superficial y desconectada”, y llamó a redirigir la atención nacional hacia lo que considera “el verdadero enemigo del país”: el narcotráfico y sus estructuras criminales. El mensaje estuvo acompañado del anuncio del lanzamiento de una plataforma de análisis público denominada OSINT‑360.

Topic afirmó que en los últimos meses se mantuvo alejado del debate político para concentrarse en actividades comunitarias en Durán, como cursos de empleo y programas de acompañamiento. Esa distancia, sostuvo, le permitió observar con mayor claridad las dinámicas que dominan el escenario nacional, incluyendo elecciones, consultas populares y debates públicos.

Según su análisis, diversos actores políticos —tanto de izquierda como de derecha— centran sus esfuerzos en confrontaciones que generan polémica en redes sociales, pero que no abordan la raíz de la crisis de seguridad que enfrenta el país. “La política se ha convertido en una telenovela”, expresó, cuestionando la creación de “enemigos falsos” y la priorización de contenido viral por encima de propuestas estructuradas.

El ex candidato a la presidencia Jan Topic da un mensaje a Christian Zurita. archivo

“El enemigo real es el narcotráfico”

Topic aseguró que la violencia, el microtráfico, los robos, los secuestros y otras actividades delictivas están vinculadas directamente con organizaciones narcotraficantes, a las que acusó de corromper a jueces, fiscales, políticos y miembros de las fuerzas del orden. Según su pronunciamiento, mientras los actores políticos centran su energía en disputas internas, el crimen organizado continúa expandiendo su presencia territorial.

En su mensaje mencionó lugares específicos del país donde, según dijo, la ciudadanía conoce el funcionamiento de redes delictivas: bodegas de acopio en Durán, rutas clandestinas en la frontera norte, barrios controlados por bandas criminales en Manta y puntos de salida de lanchas rápidas en Santa Elena. “Todos saben, pero todos callan”, afirmó, atribuyendo ese silencio al miedo generalizado que atraviesa la sociedad.

Llamado a la organización ciudadana

El excandidato hizo un llamado a la población a unirse y enfrentar de manera directa al narcotráfico, pero no a través de confrontaciones en redes sociales, sino mediante organización comunitaria y presión hacia las autoridades para atender este fenómeno. “No con insultos, no con memes, no con espectáculos vacíos”, enfatizó.

También enfatizó que el país atraviesa un momento crítico y que la responsabilidad de corregir el rumbo recae en la actual generación. “No podemos permitir que este cáncer siga avanzando”, señaló.

Mensaje a la Nación

Mientras la distracción política debilita al Ecuador, nuestro verdadero enemigo se fortalece.

Para ver el mapa accede a https://t.co/oUVEZuTrtx#Transforma #PropósitoConHonor@transforma_seg pic.twitter.com/CPqQVWuaaL — Jan T. Topić (@jantopicecuador) January 5, 2026

Presentación de OSINT‑360

En ese contexto, Topic anunció la liberación de la primera versión de OSINT‑360, una plataforma de información abierta que —según explicó— permitirá identificar actores, estructuras y operaciones vinculadas al crimen organizado en todo el territorio nacional. La herramienta buscará recopilar y organizar datos sobre presuntas viviendas, bodegas, lugares de entrenamiento y rutas de salida de organizaciones criminales.

“La ponemos en manos de un pueblo valiente”, afirmó, asegurando que la visibilización de estas dinámicas permitirá presionar a los gobernantes a priorizar la lucha contra el narcotráfico. El pronunciamiento concluyó con un llamado a “transformar el Ecuador con propósito y honor”, mediante la participación activa y coordinada de la ciudadanía.

