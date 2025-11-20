Jan Topic: “Hoy es Zurita, pero vamos por todos”

El empresario y excandidato presidencial Jan Topic (vinculado a Telconet) difundió un video en sus redes sociales este 20 de noviembre en el que afirmó: “Hoy es Chstian Zurita, pero créanme que vamos por todos”. En el mismo mensaje recordó episodios de la campaña electoral de 2023, cuando fue candidato presidencial, y señaló que durante ese proceso se lo acusó de introducir armas en las cárceles, de ser dueño de los radares del país, de que las cámaras de Guayaquil no funcionaban y hasta de estar vinculado con el asesinato de Fernando Villavicencio.

Topic afirmó: “Yo puedo tener muchos errores, pero yo no miento, nunca”. Añadió que las mentiras electorales afectaron su candidatura y que en 2025 fue inhabilitado por un informe del SRI que, según él, aún no ha sido transparentado. “Pueden ganar las batallas a corto plazo, pero la guerra no queda así. Y si algo vamos a combatir siempre, es las mentiras”, expresó.

Con respecto a lo de Christian Zurita…

El conflicto entre Topic y Zurita

La confrontación entre Zurita y los Topic tiene antecedentes. En entrevistas con La Posta, Jan Topic aseguró que Zurita visitó su casa hace tres años para pedir dinero a cambio de un supuesto “blindaje mediático”. “¿Por qué no dice Christian Zurita que vino a nuestra casa a pedirnos plata hace tres años y que no se le dio? (...) Mencionó cómo le había blindado al Banco del Austro”, dijo, calificándolo de “mercenario”

Zurita confirmó la visita, pero aclaró que acudió motivado por amigos en común que le insistieron en que Jan Topic quería conversar con él sobre una “carta de herencia” presentada en un juicio de divorcio en Florida. Según el periodista, el documento evidenciaba rutas de recursos vinculados al caso Odebrecht y él lo había publicado en el portal Mil Hojas. Negó haber solicitado dinero y aseguró que dos personas cercanas a ambos estuvieron presentes como testigos.

El enfrentamiento se reactivó en agosto de 2023, cuando Zurita denunció un contrato de 30 millones entre Telconet y el Municipio de Guayaquil para instalar cámaras de videovigilancia. Respaldado por un informe que, según él, provenía del administrador del contrato, afirmó que las cámaras tenían apenas un 0,8 % de efectividad. Topic respondió que dicho informe “simplemente no existe” y cuestionó que nadie le hubiera solicitado el documento.

El proceso del CNE contra Christian Zurita

En octubre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido por Diana Atamaint, presentó una denuncia contra Zurita, su compañera de fórmula Andrea González y otros integrantes del movimiento Construye ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

La denuncia del Consejo Nacional Electoral (CNE) se fundamenta en la infracción contemplada en el numeral 1 del artículo 281 del Código de la Democracia, referente al financiamiento de la política y gasto electoral. Según la resolución CNE-PRE-2025-0098-RS, el informe económico del binomio de Construye no cumplió con varios requisitos legales: se detectaron inconsistencias en las cuentas de campaña, falta de documentación contable y errores en los listados de contribuyentes.

La reacción de Christian Zurita

Horas antes de la publicación del video de Topic, el periodista y excandidato presidencial Christian Zurita reaccionó a la disposición judicial que ordena su detención para comparecer ante la jueza Ximena Rodríguez. En su cuenta de X escribió: “Me acusan de ser responsable del asesinato de Fernando; me llevan a un juicio electoral a pesar de justificar los gastos de la campaña presidencial más austera del 2023; ahora buscan detenerme para comparecer en un proceso de supuestos delitos de opinión”.

Leer másZurita agregó que se trata de una persecución en su contra. “Lo dije públicamente, quieren asesinar mi reputación y encarcelado probablemente logren acabarme”, señaló, recordando su participación en las elecciones anticipadas de 2023.

Me acusan de ser responsable del asesinato de Fernando; me llevan a un juicio electoral a pesar de justificar los gastos de la campaña presidencial mas austera del 2023; ahora buscan detenerme para comparecer en un proceso de supuestos delitos de opinión. Eso es persecución, no…

