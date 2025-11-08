Christian Zurita denuncia campaña de odio y acusa a red ligada al narcotráfico

El periodista alertó sobre una “narrativa coordinada” que busca vincularlo con el asesinato de Fernando Villavicencio

El periodista Christian Zurita denunció una “marejada de odio” en su contra, impulsada, según afirmó, por una estructura digital coordinada con nexos al narcotráfico. El pronunciamiento fue difundido este viernes 8 de noviembre a través de su cuenta oficial en X.

Zurita aseguró que el responsable de orquestar esta campaña sería “el recadero de Leandro Norero”, en referencia al fallecido presunto narcotraficante ecuatoriano, y que varias cuentas replican de forma simultánea mensajes que lo señalan como responsable del asesinato del periodista Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023.

“Se ha desatado una marejada de odio en mi contra con una narrativa coordinada que escandaliza (...). No tengo temor alguno de enfrentar lo que se ponga al frente, cuando caigo siempre me levanto y no deben subestimarme”, escribió Zurita en su publicación.

Christian Zurita se integró al binomio con Andrea González Nader tras el asesinado de Fernando Villavicencio. RENE FRAGA/EXPRESO

El periodista, quien asumió la candidatura presidencial tras el crimen de Villavicencio, ha mantenido una postura crítica frente al crimen organizado y la corrupción política en el país. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre las denuncias formuladas.

Se ha desatado una marejada de odio en mi contra con una narrativa coordinada que escandaliza. El encargado de montar la tramoya es el recadero de Leandro Norero, el vocero del narco, y orgánicamente decenas de voces digitales hoy dicen que el asesino soy yo. No tengo temor… — christian zurita :. (@christianzr) November 8, 2025

La respuesta de Zurita a filtración de supuestos chats

El periodista y excandidato presidencial, Chtistian Zurita, reaccionó a la supuesta filtración de chats e información del celular de Fernando Villavicencio, a quien reemplazó en las elecciones anticipadas de 2023, luego de que este fuera asesinado en un mitin político.

A través de sus cuentas de X, el expresidente Rafael Correa y el medio digital La Posta se refirieron a supuesta información copiada del celular de Villavicencio. Incluso el medio anunció la emisión de un programa dedicado a esta supuesta filtración.

Esta información supuestamente extraída y copiada del celular de Villavicencio fue hecha pública por la candidata a asambleísta del correísmo, Priscila Schettini; quien compartió el enlace de la nube de datos que albergaría más de 9 mil chats

