CNE presenta denuncia electoral contra Christian Zurita y Andrea González: ¿Por qué?

El CNE de Diana Atamaint, presentó una denuncia contra el binomio presidencial de Construye de las elecciones de 2023

El Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por Diana Atamaint presentó una denuncia electoral contra varios miembros del movimiento Construye, entre ellos el binomio presidencial conformado por Christian Zurita y Andrea González, por las cuentas de campaña de las elecciones presidenciales anticipadas de 2023.

Zurita se integró al binomio con González Nader para las elecciones anticipadas de 2023, luego de que el candidato presidencial original, el periodista y exasambleísta Fernando Villavicencio, sea asesinado a la salida de un mitin político en la ciudad de Quito, en agosto de 2023. El binomio Zurita-González quedó en tercer lugar con el 16.37 % de los votos, detrás de Luisa González (RC) y Daniel Noboa (ADN).

Los otros integrantes del movimiento Construye que fueron denunciados son Freddy Fabián Buenaño Hermosa, responsable del manejo económico; Raúl Iván Gonzáles Vásconez, representante legal; y Manuel Eduardo Veintimilla Nájera, jefe de campaña.

El CNE, presidido por Diana Atamaint, presentó una denuncia contra el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) por una presunta infracción electoral relacionada con las cuentas de campaña de la consulta popular sobre el Yasuní, realizada en agosto de 2023.



CNE denuncia a Zurita y a González Nader por cuentas de campaña

De acuerdo con el auto de sustanciación emitido por la jueza a cargo del caso, la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, Ivonne Coloma, la denuncia electoral se fundamenta en la infracción contemplada en el numeral 1 del artículo 281 del Código de la Democracia, referente al financiamiento de la política y gasto electoral.

Este numeral señala lo sigueinte:

"Los responsables económicos y las organizaciones políticas a través de su representantes y procuradores comunes en caso de alianzas, que no presenten los informes con las cuentas del partido o movimiento, el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, el listado de contribuyentes, su identificación plena, respaldos de ingresos y egresos serán sancionados con multa de veinte a setenta salarios básicos unificados y la suspensión de los derechos políticos de 2 a 4 años, sin perjuicio de la sanción relativa a la cancelación de la inscripción de la organización política establecida en esta Ley. Las candidatas y los candidatos responderán solidariamente, de manera pecuniaria, de acuerdo al nivel de responsabilidad que se determine en el incumplimiento".

La sanción por este tipo de infracción electoral, según consta en la normativa, va desde una multa de 9.400 a 32.900 dólares (equivalentes a veinte a setenta salarios básicos unificados) y la suspensión de los derechos políticos de 2 a 4 años, sin perjuicio de la sanción relativa a la cancelación de la inscripción de la organización política.

Fernando Villavicencio (+) fue candidato presidencial en los comicios de 2023. Foto: Archivo.

El CNE de Diana Atamaint debe aclarar y completar su denuncia

De acuerdo con el auto de sustanciación de la jueza Ivonne Coloma, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dirigido por Diana Atamaint deberá aclarar y completar su denuncia contra Christian Zurita, Andrea González Nader y otros miembros del equipo de campaña de Construye de las elecciones anticipadas de 2023.

En el término de dos días, el CNE deberá aclarar el acto, resolución o hecho respecto del cual interpone la denuncia y determine con precisión los hechos, acciones y omisiones que se atribuyen a cada uno de los presuntos infractores. Asimismo, deberá completar los fundamentos que sustentan la denuncia electoral.

Por otra parte, el CNE también deberá aclarar y completar los medios de prueba que se ofrecen para acreditar la presunta infracción. Además, el órgano electoral deberá determinar con precisión el lugar de citación de cada uno de los denunciados. En caso de no tener esa información, deberá anexar las pruebas de que se agotaron todas las instancias para determinar su ubicación.

