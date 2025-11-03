¿Por qué Interpol retiró la alerta roja contra el excorreísta Ronny Aleaga?

El exasambleísta del correísmo es procesado por presunta delincuencia organizado y asesinato en Ecuador

Ronny Aleaga fue parte de la pacificación de pandillas y, luego, asambleísta de la RC.

Los procesos judiciales en contra del exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga han tomado un giro inesperado con la reciente decisión de la Interpol de retirar la alerta roja en contra del investigado en Ecuador por delitos como delincuencia organizada y asesinato.

Aleaga es procesado en Ecuador en dos casos de connotación nacional, Metástasis, que indaga la infiltración del crimen organizado en la justicia, y Magnicidio FV, que investiga la autoría intelectual del asesinato del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio.

La Fiscalía solicitó prisión preventiva y difusión roja de Interpol para Ronny Aleaga, Xavier Jordán, Daniel Salcedo y José Serrano, procesados como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.



La explicación detrás del retiro de la alerta roja contra Ronny Aleaga

Pese a que ya pesaba la alerta en contra del exasambleísta Ronny Aleaga, la Comisión de Control de los Ficheros (CCF) analizó el caso y determinó que mantener los registros del excorreísta infringía los principios de neutralidad y legalidad de la organización internacional.

La decisión de la interpol se fundamenta en lo siguiente:

La información no cumplía con la obligación de la Interpol de operar con respeto a la neutralidad y en conformidad con las leyes vigentes en los países y con la Declaración Universal de Derechos Humanos

La información no cumplía con el numeral 1 del artículo 10 del Reglamento de Interpol sobre el Tratamiento de Datos (RTD), que establece que los datos deben ser tratados con una finalidad clara, explícita y conforme a los objetivos de la organización.

La información no cumplía con el numeral 1 del artículo 12 del Reglamento de Interpol sobre el Tratamiento de Datos (RTD) que exige que los datos sean precisos, pertinentes, no excesivos y actuales respecto a los fines para los cuales fueron recopilados.

Tras conocerse la decisión, la Unidad de Interpol de la Policía Nacional de Ecuador notificó el retiro de la alerta roja contra Ronny Aleaga al juez de Garantías Penales, Manuel Cabrera, para que se proceda según proceda.

Ronny Aleaga fue legislador por la alianza UNES, afín al correísmo. René Fraga

El silencio del correísmo tras decisión sobre Ronny Aleaga

Aunque la Interpol resolvió retirar la alerta roja contra Ronny Aleaga, el movimiento Revolución Ciudadana ni ninguno de sus directivos se han pronunciado públicamente sobre esta decisión, pese a que Aleaga fue hombre cercano del partido durante los últimos años.

Dirigentes como el expresidente Rafael Correa se limitaron a republicar noticas o comentario referentes al retiro de la alerta roja contra Aleaga, pero no emitieron ningún comentario en favor de su excoideario y compañero de partido.

En marzo de 2023, en plena campaña presidencial, la dirigente de la Revolución Ciudadana y entonces candidata presidencial, Luisa González, le dio la espalda a Aleaga al señalar que él ya no formaba parte del partido y que incluso fue ella misma quien lo expulsó ante las presuntas irregularidades.

