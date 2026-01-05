Delcy Rodríguez mantiene sanciones por la UE en medio de la crisis en Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, figura en la lista de sancionados de la Unión Europea desde 2017

La Unión Europea (UE) mantiene un régimen de sanciones contra altos funcionarios venezolanos, entre ellos la actual presidenta interina Delcy Rodríguez. Estas medidas, que incluyen la congelación de activos, restricciones de viaje y la prohibición de recibir fondos en territorio europeo, fueron adoptadas en respuesta a lo que Bruselas calificó como “acciones que socavan la democracia y violan los derechos humanos en Venezuela”.

La Unión Europea (UE) impuso sanciones contra Venezuela en noviembre de 2017, y en junio de 2018 incluyó a Delcy Rodríguez dentro de la lista de funcionarios señalados. Actualmente, las medidas afectan a 69 altos cargos vinculados al entorno de Nicolás Maduro, quienes enfrentan la congelación de sus activos, la prohibición de recibir fondos o recursos económicos de manera directa o indirecta, y la restricción de ingreso al territorio europeo.

El pasado 15 de diciembre, los ministros de Exteriores de la UE decidieron extender por un año más estas sanciones, fijando como nueva fecha de vigencia el 10 de enero de 2027, en respuesta a la crisis política que atraviesa Venezuela.

Otros que figuran en la lista

Además de Delcy Rodríguez, la lista de sancionados por la Unión Europea incluye a figuras clave del chavismo como el ministro de Interior Diosdado Cabello; la expresidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena Ramírez; el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio José Benavides Torres; el expresidente del Tribunal Supremo, Maikel José Moreno Pérez; y el actual fiscal general, Tarek William Saab Halab.

Según el Consejo de la UE, estas sanciones responden a “acciones persistentes que socavan la democracia y el Estado de Derecho, además de continuas violaciones de derechos humanos y la represión contra la sociedad civil y la oposición democrática”. Bruselas subrayó que las medidas también están vinculadas a los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024 y a los acontecimientos posteriores.

¿Quién es Delcy Rodríguez?

Delcy Eloína Rodríguez Gómez, nacida en Caracas en 1969, es abogada y una de las figuras más influyentes del chavismo. Hermana del dirigente Jorge Rodríguez, ha ocupado cargos clave como ministra de Comunicación, canciller y vicepresidenta ejecutiva desde 2018.

Su trayectoria política está marcada por la lealtad al chavismo y a Nicolás Maduro. Tras la captura del expresidente, Rodríguez fue designada presidenta interina por el TSJ, en lo que se calificó como una “ausencia forzosa” del mandatario.

Hijo de Nicolás Maduro dice que la historia revelará a los traidores de su padre Leer más

La captura de Nicolás Maduro y el vacío de poder

El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses ejecutaron la Operación Resolución Absoluta, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas. El operativo, de gran escala y con despliegue aéreo y terrestre, fue justificado por Washington como parte de su lucha contra el narcotráfico, aunque organismos internacionales lo calificaron como una violación de la soberanía venezolana.

Maduro fue trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos federales por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra. Su detención dejó un vacío de poder que el Tribunal Supremo de Justicia llenó designando a Delcy Rodríguez como presidenta interina.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!