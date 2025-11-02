Caso Magnicidio FV: detalles del método para silenciar a los autores materiales

Un colaborador de Leandro Norero contó que tras hablar con el FBI, los asesinos de Fernando Villavicencio fueron ejecutados

La Fiscalía receptó el testimonio del testigo protegido en el caso Magnicidio FV, sobre el asesinato a Fernando Villavicencio.

El caso Magnicidio FV, que investiga la autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, volvió a sacudir la Corte Nacional. El viernes 31 de octubre de 2025, un testigo protegido, identificado como excolaborador del narcotraficante Leandro Norero, rindió su testimonio anticipado y brindó detalles que vinculan a estructuras criminales con actores políticos y policiales.

Según la versión del testigo, que conoció EXPRESO, detrás del asesinato existiría una red de coordinación entre el narcotráfico, la Policía Nacional y figuras del poder político de Ecuador.

En su relato, indicó que el exministro del correísmo, José Serrano, habría sido el enlace para entregar información sobre los movimientos de Villavicencio a la organización delictiva Los Lobos, grupo que habría recibido financiamiento de Norero. Esa información, agregó, habría salido directamente de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD) y de la Dirección General de Inteligencia (DGI).

El testigo también narró cómo fueron asesinados los seis sicarios colombianos que participaron en el magnicidio. Todos fueron detenidos el 9 de agosto de 2023, pocas horas después del ataque armado que acabó con la vida del entonces candidato presidencial a la salida de un mitin en el norte de Quito. Dos meses más tarde, el 6 de octubre de ese años, fueron hallados sin vida en el pabellón 7 de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, con signos de asfixia.

Agentes del FBI visitaron a los sicarios

De acuerdo con el relato del testigo, los sicarios permanecían en el pabellón 10, bajo el control de la banda delictiva Los Duendes, hasta que agentes del FBI visitaron el penal para entrevistarlos.

Poco después, fueron trasladados de celda y ejecutados dentro de la penitenciaría. Dijo que la orden habría surgido para impedir que declararan, ya que estaban próximos a ser trasladados a la Cárcel 4 de Quito, por motivos de seguridad. Todas las declaraciones constan en el expediente reservado del caso.

Durante la audiencia, la fiscal Ana Hidalgo recordó que 11 personas fueron identificadas en las primeras investigaciones del magnicidio: cinco sentenciadas, seis asesinadas en la cárcel y un séptimo ejecutor —conocido como alias 'Ito'— abatido tras el ataque.

La funcionaria mencionó que, según testimonios bajo reserva, se habría ofrecido 200.000 dólares para ejecutar el crimen y señaló a la estructura vinculada al “correísmo” como beneficiaria, de acuerdo con declaraciones judiciales.

La orden de Norero

Hidalgo también expuso que uno de los sicarios, entrevistado por un agente del FBI en 2023, habría indicado que el asesinato fue “para el señor de arriba”, que al parecer, sería el expresidente Rafael Correa, aunque esa afirmación aún debe ser contrastada.

La Fiscalía cuenta además con las versiones del procesado Daniel Salcedo, quien en junio de 2025 aseguró que Norero lo contrató para rastrear los pasos de Villavicencio y que en esa operación participaban Serrano, Xavier Jordán y Ronny Aleaga. Según Salcedo, Jordán habría financiado la operación y Serrano mantenía contactos dentro de la Policía.

El testimonio anticipado del testigo de la Fiscalía se obtuvo un día después de que la jueza Patlova Guerra fue separada del Tribunal de apelación en el caso Magnicidio FV. Las hijas de Villavicencio, Amanda y Tamia, recusaron a la magistrada al señalarla como una persona cercana al correísmo.

