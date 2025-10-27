¿Quién es María Paula Christiansen, mencionada en el caso Villavicencio?

Un exfuncionario del SNAI viajó a Estados Unidos, el pasado 8 de septiembre, para reunirse con ella

El nombre de María Paula Christiansen Delgado aparece en el expediente por el asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023.

La empresaria ecuatoriana y pareja del exministro del Interior José Serrano Salgado reside en Miami (Estados Unidos) desde 2017, año en el que salió del país luego de que una fiscal solicitó su detención por ocho horas por una investigación sobre las millonarias compras del Ministerio del Interior.

Christiansen, originaria de Imbabura, estudió Relaciones Públicas en la Universidad San Francisco de Quito y trabajó entre 2014 y 2017 en cargos administrativos en el Ministerio del Interior, cuando Serrano encabezaba esa cartera de Estado. Después se estableció en Miami, donde desarrolló actividades en bienes raíces, asesoría financiera, diseño y bienestar personal. También tuvo como socio a Ronny Vallejo, exdirector de la Secretaría de Inteligencia (Senain).

Un exfuncionario del SNAI viajó a EE.UU. para encontrarse con ella

Su nombre volvió a la escena pública cuando, en una versión libre y voluntaria, René Coronel Naveda, excoordinador de la cárcel de Cañar, mencionó haberla conocido a través de redes sociales. Sin embargo, ante preguntas de la defensa de Serrano, admitió que el 8 de septiembre de 2025 viajó a Estados Unidos para reunirse con Christiansen en una cafetería de Miami.

Coronel explicó que el objetivo del encuentro fue solicitarle ayuda para realizar una pericia sobre una llamada telefónica de un testigo del caso Villavicencio, con el fin de limpiar el nombre de Serrano. Afirmó además que desconocía que Christiansen mantenía una relación sentimental con el exministro, procesado por el asesinato del excandidato presidencial.

Registros públicos en Estados Unidos la relacionan con una residencia de lujo en el conjunto The Mansions, en Miami, valorada en más de 2,1 millones de dólares, propiedad del empresario Xavier Jordán, otro de los procesados por el magnicidio.

Su relación con el caso Isspol

En 2021, Villavicencio también mencionó a Christiansen en el contexto del caso ISSPOL, al mostrar un cheque por 230.000 dólares emitido a su nombre en 2018 por Jorge Chérrez, principal sospechoso del desfalco de los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía. Aunque esa transacción no generó una causa penal en su contra, fue citada como un antecedente que evidenciaba su cercanía con Serrano, quien en esa época, desde la Asamblea Nacional, condecoró a Chérrez.

Hasta el momento, María Paula Christiansen no ha emitido declaraciones públicas ni enfrenta procesos judiciales, aunque su nombre figura en varias líneas de investigación abiertas por la Fiscalía dentro del caso Villavicencio.

