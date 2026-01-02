Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Editoriales

Editorial | El Ecuador no es un botín político

Cuando el diálogo se rompe, lo que se quiebra no es una relación política: es la esperanza de ciudadanos que exigen paz

Las rencillas políticas no pueden ni deben estar por encima del bienestar ciudadano. Resulta inadmisible que el presidente de la República o los ministros de Estado anuncien el cierre del diálogo con los alcaldes de Guayaquil, Quito o Cuenca por desavenencias políticas, personales o coyunturales. Gobernar no es premiar afinidades ni castigar discrepancias; gobernar es servir al pueblo, sin excepciones ni cálculos mezquinos.

En un país golpeado por la inseguridad, donde la violencia afecta la vida cotidiana, la economía de las empresas y la tranquilidad de las familias, anteponer banderas partidistas o rencillas privadas es una irresponsabilidad histórica. La lucha contra el crimen exige coordinación, madurez política y sentido de Estado. No se puede administrar lo público como si fuera un botín ni tomar decisiones desde el enojo o el capricho.

Aunque la seguridad es una competencia del Gobierno central, los gobiernos locales cumplen un rol clave en la prevención, el orden y la articulación con la comunidad. Negarse a dialogar con los alcaldes -incluso si alguno enfrenta procesos judiciales- es desconocer la voluntad popular expresada en las urnas y cerrar puertas a soluciones concretas.

El país no necesita silencios ni desplantes; necesita acuerdos. La seguridad ciudadana no admite vetos políticos.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | El Ecuador no es un botín político

  2. Claudia Tobar | Los verdaderos influencers

  3. Xavier Flores Aguirre | El real de Santiago

  4. Francisco Rosales | La extrema derecha

  5. Eduardo Carmigniani | Los bienmandados

LO MÁS VISTO

  1. Alexandra Villacís: “No tengo apoyo político, pero sí me respalda la legalidad”

  2. Joel Ordóñez llega al Liverpool y tendrá un contrato millonario en Inglaterra

  3. Docente universitario muere por una bala perdida mientras compraba un monigote

  4. Estos negocios estarán abiertos el 1 de enero de 2026

  5. Cábalas de Año Nuevo: ¿Es malo barrer la casa el 31 de diciembre?