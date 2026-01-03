Expreso
La policía investiga si las muertes serían por lucha de bandas.

Violencia sin tregua en Nueva Prosperina: cinco asesinatos en lo que va de 2026

En dos balaceras se registraron los asesinatos a cinco sujetos. Se investiga ataques entre bandas

Dos balaceras generaron temor y violencia en el distrito Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil, durante la tarde del viernes 2 de enero de 2026. 

Cinco personas perdieron la vida en consecuencia de estos sucesos criminales, de acuerdo con información policial.

Asesinaron a tres personas en motos

El primer acto delictivo se registró aproximadamente a las 15:30, en el sector de El Fortín, según confirmó el coronel Gino Pillajo, jefe policial del distrito. En esa zona, tres ciudadanos que se movilizaban en una motocicleta fueron interceptados a balazos, sin tener opción a poder ‘soplar’ por su vida.

“Fueron interceptados por una camioneta blanca y motocicletas, cuyos ocupantes procedieron a realizar varias detonaciones con armas de fuego”, detalló el gendarme.

Los tres motociclistas que sufrieron los impactos de proyectiles murieron rápidamente. Uniformados policiales acudieron al sitio para recabar los primeros indicios de este caso, así como determinar las características de quienes participaron en la balacera.

Un doble asesinato  en 'El Túnel'

Las acciones criminales no acabaron ahí. A las 18:30, en la vía que conduce hacia el área del Paraíso de la Flor, más adelante del sector conocido como El Túnel, dos ciudadanos fueron interceptados por sujetos armados y a bordo de una motocicleta, los cuales arremetieron a tiros contra los dos sujetos

En lo que va del 2026, en el distrito Nueva Prosperina se registran cinco muertes violentas, de acuerdo a lo informado por el jefe policial de aquella jurisdicción. 

