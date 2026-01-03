Incendio forestal en el cerro Las Antenas moviliza a bomberos en Guayaquil

El siniestro fue catalogado como alarma 2, mientras otro incendio en una vivienda del suroeste dejó animales rescatados

Un incendio forestal en el cerro Las Antenas, ubicado en el sector San Francisco–El Chorrillo, en Guayaquil, se registró la tarde de este sábado 3 de enero de 2026, lo que obligó a la movilización de varias unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

De acuerdo con información publicada en la cuenta oficial de X de la entidad, la emergencia fue catalogada como alarma 2, debido a la magnitud del fuego y al riesgo de propagación en la zona.

Para atender el incidente, se despacharon siete unidades de combate urbano forestal, un camión cisterna y una ambulancia, con el objetivo de controlar las llamas y prevenir afectaciones a viviendas cercanas.

El cerro Las Antenas es una zona considerada de riesgo durante la época seca, por la presencia de vegetación y las altas temperaturas. Las autoridades no han informado aún las causas del incendio.

No se han reportado personas heridas ni viviendas afectadas por este siniestro.

Otro incendio se reportó en una vivienda del suroeste

Este incendio forestal se suma a otro siniestro ocurrido el viernes 2 de enero de 2026, esta vez en una vivienda ubicada en las calles la 35 y Rosendo Avilés, en el suroeste de Guayaquil.

Según el reporte oficial, el incendio estructural fue controlado oportunamente gracias a la intervención de ocho unidades de combate, dos ambulancias y un camión cisterna.

Una de las principales preocupaciones durante esta emergencia fue la presencia de animales dentro del inmueble. Los bomberos lograron evacuar a cuatro cachorros, quienes fueron puestos a salvo, mientras que la propietaria de la vivienda fue evaluada y sus signos vitales se encontraban estables.

“Gracias a la rápida intervención de nuestro personal, la novedad se encuentra controlada”, indicó la institución.

