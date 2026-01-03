Gigantes de Luz cierran su recorrido este lunes en La Alborada

El desfile de marionetas gigantes iluminadas concluye en el norte de Guayaquil tras recorrer Urdesa y la avenida 9 de Octubre

Guayaquil. El recorrido continuará en Urdesa y La Alborada.

El desfile de los Gigantes de Luz continúa en Guayaquil a propósito de las fiestas decembrinas. La propuesta combina música, baile, personajes gigantes y luces multicolores, y ha recorrido distintos sectores de la ciudad.

La iniciativa tuvo su primera presentación en Mucho Lote 2, en el norte de Guayaquil, donde los muñecos iluminados cautivaron especialmente a los niños, quienes disfrutaron de un ambiente festivo pensado para toda la familia.

El desfile, que cuenta con el sello municipal, continuará su recorrido este sábado 3 de enero de 2026 en Urdesa Central. El domingo 4 de enero avanzará por la avenida 9 de Octubre, considerada la principal arteria vial de la ciudad, y concluirá el lunes 5 de enero en la ciudadela La Alborada, también en el norte.

El espectáculo se caracteriza por la participación de marionetas gigantes de hasta 4,5 metros de altura, iluminadas con luces LED, además de muñecas tipo hadas que interactúan con el público a lo largo del recorrido.

Gigantes de Luz llegan a Urdesa Central con un desfile familiar. Cortesía

La propuesta busca promover la convivencia familiar y recuperar espacios públicos, en una ciudad marcada por los recientes episodios de violencia, apostando por actividades culturales gratuitas y abiertas a la comunidad.

Cierres temporales por el recorrido

En Urdesa, el cierre iniciará a las 18:00 en la avenida Víctor Emilio Estrada, desde la calle Manuel Rendón hasta Guayacanes.

En la avenida 9 de Octubre, el cierre será desde Lorenzo de Garaycoa hasta Pichincha, a partir de las 18:00.

Finalmente, en La Alborada, el cierre se realizará el lunes desde las 18:00, en la calle Gabriel Roldós hasta Isidro Ayora

