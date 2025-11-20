Deschamps exige condena por acusaciones sobre lesión de Benzema

Deschamps pide sanción por difamación contra Daniel Riolo tras las acusaciones sobre la lesión de Benzema en Catar 2022

Deschamps fue el seleccionador de Francia en Catar 2022. Aún se mantiene en el cargo.

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, compareció ante el Tribunal Correccional de París para pedir la condena por difamación del periodista Daniel Riolo, quien lo acusó de haber "mentido" sobre el alcance de la lesión de Karim Benzema durante el inicio del Mundial de Catar 2022. El técnico presentó su versión ante los jueces y buscó restablecer su reputación en un caso que ha generado debate en el entorno del fútbol francés.

Acusaciones sobre la gestión de la lesión en Catar 2022

Riolo afirmó en enero de 2023, en RMC, que Deschamps exageró el problema muscular de Benzema para justificar su descarte del torneo, en el que Francia terminó como subcampeona. El periodista sostuvo que el escáner realizado en Catar no fue correctamente analizado y que, según la opinión del doctor del PSG, Hakim Chalabi, la lesión era leve, lo que habría permitido al delantero llegar a los eventuales cuartos de final.

Daniel Raiolo, periodista francés. cortesía

Estas declaraciones generaron una fuerte reacción en Deschamps, quien aseguró haber recibido "serias amenazas" y "una pintada acusándolo de ser racista". Ante el Tribunal, el seleccionador enfatizó: "Confío en la Justicia de mi país para condenar las acusaciones contra mí y para mostrar que hay ciertos límites. Quiero que mi honor sea restablecido".

Debate médico y defensa del periodista

Durante la audiencia, el doctor de la selección francesa, Franck Le Gall, declaró que la lesión era más grave de lo que indicó Riolo, calificándola como de grado 2 e incompatible con la participación de Benzema en el Mundial. Estas conclusiones contradijeron la versión del periodista.

Riolo, por su parte, lamentó verse envuelto en una disputa entre Benzema y Deschamps y pidió ser absuelto, alegando que solo emitió "una opinión". Sin embargo, la Fiscalía solicitó su condena por haber desarrollado "una investigación periodística sin tener en cuenta a todas las partes". El veredicto se conocerá el 30 de enero de 2026.

🚨🚨 « 𝗠𝗢𝗜, 𝗣𝗘𝗥𝗗𝗥𝗘 𝗞𝗔𝗥𝗜𝗠 𝗕𝗘𝗡𝗭𝗘𝗠𝗔 🇫🇷 𝗘𝗡 𝗧𝗔𝗡𝗧 𝗤𝗨𝗘 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥, 𝗩𝗢𝗨𝗦 𝗣𝗘𝗡𝗦𝗘𝗭 𝗤𝗨𝗘 𝗖̧𝗔 𝗠𝗘 𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗦𝗢𝗨𝗥𝗜𝗥𝗘 ? 😤 »



Didier Deschamps répond à Daniel Riolo, qui l’accuse d’avoir menti sur la blessure de Benzema à la… pic.twitter.com/Skv7UYTYkY — BeFootball (@_BeFootball) November 20, 2025

