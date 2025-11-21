Dónde ver EN VIVO, hora y previa de Universidad Católica vs Libertad por LigaPro 2025

Universidad Católica recibirá a Libertad en un duelo determinante por los cupos internacionales en la LigaPro 2025

Universidad Católica recibirá a Libertad en la fecha 6 del hexagonal final de la LigaPro 2025, un duelo clave para las aspiraciones internacionales de ambos clubes.

El compromiso se disputará este viernes 21 de noviembre de 2025, desde las 16:30, en el estadio Olímpico Atahualpa, donde la Chatoleí buscará aprovechar su localía para acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

La situación de Universidad Católica en el hexagonal final

El conjunto dirigido por Diego Martínez llega a esta sexta jornada ubicado en la cuarta posición del hexagonal, con 55 puntos.

Universidad Católica busca alcanzar los puestos clasificatorios a la Libertadores 2026. Archivo

Aunque actualmente se mantiene en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, su objetivo inmediato es recortar distancia con Barcelona SC, que marcha tercero con 61 unidades, posición que otorga el cupo al repechaje de la Libertadores.

Figuras destacadas de ambos equipos para este encuentro

Para este decisivo encuentro, Martínez contará con sus principales referentes ofensivos: Mauricio Alonso, Byron Palacios y Azarías Londoño, quienes llegan en buen momento futbolístico.

Por su parte, Libertad llega a Quito en la quinta casilla, con 50 puntos, consciente de que una victoria lo reengancharía en la disputa por el cupo a la Libertadores 2026, ya que se mantienes en zona de clasificación a la Sudamericana 2026.

El equipo comandado por Juan Carlos León tendrá disponible a sus figuras Éber Caicedo, Carlos Arboleda y Wilter Ayoví, piezas clave para buscar un resultado positivo en la capital.

Las alineaciones de Universidad Católica y Libertad

Historial reciente favorece a Libertad en el Atahualpa

Además, las estadísticas recientes juegan a favor de Libertad, que en sus dos últimas visitas al Atahualpa obtuvo buenos resultados: un empate 1-1 y una victoria 2-1, números que intentará repetir para complicar aún más a un rival directo.

Libertad está en zona de clasificación a la Sudamericana 2026. MIGUEL CANALES

Dónde ver EN VIVO el partido por LigaPro 2025

El encuentro entre Universidad Católica y Libertad será transmitido EN VIVO por El Canal del Fútbol y Zapping Sports, tanto en señal de televisión pagada como en su plataforma digital.

Asimismo, el partido podrá verse en televisión abierta a través de Teleamazonas, para que los aficionados de todo el país sigan minuto a minuto este choque decisivo del hexagonal final.

