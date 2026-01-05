EN VIVO | Mario Godoy, presidente de Judicatura, comparece a Pleno de Asamblea

Este lunes 5 de enero del 2026, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, comparece al Pleno de la Asamblea Nacional, para responder en torno a las supuestas presiones ejercidas en contra de Carlos Serrano, juez anticorrupción, en un caso de narcotráfico y lavado de activos, que involucra al serbio Jezdimir Srdan, del que además, su esposa Dolores Veintimilla, fue abogada.

El detonante es la denuncia pública del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien ha señalado presuntas presiones para que falle a favor del ciudadano serbio Jezdimir Srdan, en un proceso que se encontraba en etapa de juicio. En este contexto, Godoy acude a la Asamblea para responder, al menos, sobre tres ejes clave.

La sesión extraordinaria porque se realiza en medio del receso legislativo, se desarrollará a través de la convocatoria RL-2025-2029-053. Además, la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado debe iniciar un proceso de fiscalización y seguimiento en torno a los hechos denunciados.

10:25 | Niels Olsen llegó al Pleno de la Asamblea

Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, llegó al Pleno. El domingo 21 de diciembre, el Pleno, con 142 votos a favor, aprobó la comparecencia, en la sesión 60. La sesión extraordinaria debía comenzar a las 10:00, pero luego de las 10:25, todavía no empezaba.

10:47 | Se instala la sesión extraordinaria

Con 148 de 151 asambleístas presentes, la sesión extraordinaria se instala. Y se empieza con la lectura de la convocatoria. El primer punto es el himno nacional y el segundo, la comparecencia. Según el artículo 126 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en los períodos de receso, el presidente de la Asamblea puede convocar a períodos extraordinarios de sesiones.

10:50| Lectura pedidos de cambio del orden del día

Lucía Jaramillo, legisladora del oficialista ADN, ha solicitado el cambio del orden del día, presentada el 3 de enero. Busca que el Pleno se pronuncie sobre las consecuencias directas que el régimen de Nicolás Maduro ha generado en Ecuador por la expansión del narcotráfico y desplazamiento de millones de venezolanos y el encubrimiento político desde el poder y reconocer a Edmundo González, presidente elegido por venezolanos.

Jaramillo pide aplauso para los venezolanos que no se rindieron y nunca aceptaron vivir una dictadura. "Estados Unidos no detuvo a un presidente (Nicolás Maduro) sino a un criminal, al responsable de la muerte de miles de venezolanos; al hombre que dio la orden de torturar". Y llamó "cómplices a quienes callan, durante el Gobierno del prófugo Correa se permitió que el narcotráfico y el crimen organizado echen raíces". Busca que se pronuncien sobre las consecuencias del régimen de Maduro y del cártel de los Soles en Ecuador.

#AHORA | Primer choque en el Pleno de la Asamblea. Pese a que la sesión de la Asamblea fue convocada de manera extraordinaria, el oficialismo plantea un cambio del orden del día. La legisladora Lucía Jaramillo (ADN) plantea un resolución de apoyo a la captura de Nicolás Maduro.… pic.twitter.com/BM9ucWqCaU — Diario Expreso (@Expresoec) January 5, 2026

10:57| Se aprueba cambio de orden del día para pronunciarse sobre consecuencias del régimen de Maduro

Con 79 votos afirmativos, 58 negativos y cero blancos y ocho abstenciones, la solicitud de cambio del orden del día de Lucía Jaramillo se aprobó.

11:02| Se toca el himno nacional

Con el himno nacional del Ecuador inicia oficialmente la sesión extraordinaria del Pleno.

11:06| Olsen pide empezar por el tercer punto, retrasa comparecencia de Godoy

Niels Olsen retrasa la comparecencia de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura cuestionado. Y decide tratar primero el tercer punto de la convocatoria, la solicitud de que la Asamblea trate lo que ocurre en Venezuela. Y pasan un video en el que Rafael Correa, expresidente, dice que es asesor económico de ese país.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!