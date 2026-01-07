Interconexión eléctrica con Perú: licitación de $ 271 millones avanza este mes

El proyecto contempla subestaciones y líneas de alta tensión, con contratación en dos sobres y un plazo de obra de 800 días

La interconexión eléctrica entre Ecuador y Perú será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (foto referencial).

La interconexión eléctrica entre Ecuador y Perú a 500 kilovoltios entró en una fase clave. Tras el anuncio oficial del 19 de diciembre de 2025 que activó el proceso de contratación internacional, el proyecto avanza con la recepción de ofertas para construir el tramo ecuatoriano de esta infraestructura estratégica, que busca reforzar la seguridad del sistema eléctrico y ampliar el intercambio energético entre ambos países.

Con una inversión referencial de $ 270,9 millones, la interconexión eléctrica entre Ecuador y Perú será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), mientras la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) conduce el proceso de contratación del tramo ecuatoriano del proyecto.

Recepción de ofertas y requisitos

De acuerdo con documentos oficiales del Ministerio de Ambiente y Energía, las ofertas deberán presentarse en formato físico y en sobres sellados. No se admitirán propuestas electrónicas y las ofertas entregadas fuera del plazo establecido.. La apertura de sobres se realizará en acto público, una vez concluida la recepción.

El proceso se desarrolla bajo la modalidad de una etapa con dos sobres: oferta técnica, que se evalúa primero y define si el oferente continúa en el proceso, y oferta económica, que solo se abre para quienes superen la evaluación técnica.

El nuevo proceso presenta una metodología de evaluación renovada y más eficiente llamada "análisis combinado", según explicó José Alberto Alvear, especialista del sector eléctrico. "No solo se elige al más barato, sino a la oferta más ventajosa. Se asignan puntajes a la parte técnica y económica, permitiendo que una oferta técnica superior compense una diferencia razonable de precio, o viceversa, buscando el mejor 'valor por dinero'", detalló Alvear.

Entre los requisitos constan la elegibilidad bajo las normas del BID, la capacidad legal y administrativa, experiencia comprobada en obras de transmisión de alta y extra alta tensión, personal clave especializado y una metodología constructiva que incorpore criterios de sostenibilidad y gestión ambiental y social. Cada propuesta deberá incluir una garantía de mantenimiento de la oferta por $ 1 millón. La adjudicación se definirá con base en el criterio de valor por dinero, que combina aspectos técnicos y económicos.

Los nuevos términos de referencia otorgan mayor peso en la calificación a las empresas que presenten cronogramas realistas pero acelerados, considerando la urgencia nacional por contar con la interconexión para aliviar el déficit energético, según Alvear.

Cronograma referencial y fases del proyecto

Según el cronograma referencial difundido por CELEC en 2024, el proyecto de interconexión eléctrica Ecuador-Perú se estructura en fases consecutivas que establecen el orden de su implementación. Este esquema funciona como una hoja de ruta institucional y aclara que las etapas pueden ajustarse conforme avanza el proceso.

El proyecto se mantiene estructurado en dos lotes para permitir mayor participación y especialización. El Lote 1 comprende obras en subestaciones, incluyendo la Subestación Pasaje 500/230 kilovoltios y ampliación de Subestación Chorrillos. El Lote 2 abarca las líneas de transmisión Chorrillos-Pasaje y Pasaje-Frontera, que suman cerca de 285 kilómetros, según Alvear.

Preparación institucional y habilitante: definición del alcance técnico, obtención de permisos y licencia ambiental, y estructuración del financiamiento.

Licitación pública internacional: convocatoria a empresas y publicación de bases técnicas, económicas y contractuales.

Presentación y apertura de ofertas: entrega de propuestas y apertura pública para iniciar la evaluación.

Evaluación y adjudicación: análisis técnico y económico y selección del adjudicatario.

Suscripción del contrato y orden de inicio: firma del contrato y habilitación formal para iniciar obras.

Ejecución de las obras: construcción y ampliación de subestaciones, instalación de líneas de transmisión y montaje electromecánico.

Pruebas y puesta en servicio: pruebas técnicas, ajustes finales y entrada en operación del sistema.

El presupuesto referencial se actualizó con cotizaciones de mercado para materiales y equipos, considerando las fluctuaciones globales, para evitar que el monto sea una barrera que genere ofertas "económicamente inconvenientes" por estar fuera de mercado, explicó Alvear.

El contrato contempla un plazo de ejecución de 800 días calendario, que incluye obras, pruebas y puesta en servicio. Una vez adjudicada la obra y emitida la orden de inicio, la entrada en operación del sistema se proyecta para los próximos años, conforme al cronograma actualizado del proceso en curso.

La actual convocatoria constituye un relanzamiento del proyecto tras el fracaso del proceso anterior. En agosto de 2024, CELEC EP había lanzado una primera licitación que posteriormente fue anulada. Según Alvear, las ofertas presentadas no alcanzaron los puntajes mínimos exigidos por las entidades financiadoras.

La nueva metodología busca evitar que el proceso vuelva a quedar desierto, incorporando mayor flexibilidad en la evaluación mientras mantiene los estándares de calidad requeridos por el BID y el BEI.

Esta infraestructura se perfila como una de las principales inversiones en infraestructura eléctrica para fortalecer la integración energética regional, especialmente en el contexto de la crisis energética que atraviesa Ecuador.

