Ángel Di María sobre polémico pasillo: "Es cosa de ellos, lo hicieron igual"

Ángel Di María habló en el post-partido contra Estudiantes de la Plata sobre el pasillo de espaldas del Pincharrata

El atacante rosarino volvió al equipo 'de sus amores' y ahora es objeto de criticas en Argentina.

Rosario Central y Estudiantes de la Plata se enfrentaban por los octavos de final de la Liga Profesional Argentina en el Gigante de Arroyito (estadio de los rosarinos), con un trasfondo polémico que hizo un ruido internacional, luego de que a Rosario Central se le entregara el trofeo 'Campeón de Liga' en las oficinas de la LPF en Puerto Madero, previo a este partido.

De esa forma, la AFA y la LPF enviaron un comunicado hacia Estudiantes de la Plata, en donde especificaba que el equipo cuatro veces campeón de Copa Libertadores debía hacerle un 'pasillo' al campeón, Rosario Central. Evidentemente esto no cayó bien en el cuadro platense y generó la reacción del presidente, Juan Sebastián Verón, quien mediante las redes sociales del club expresó: "No se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025".

Pese a la negación del cuadro del 'León', los jugadores se plantaron en cancha listos para hacerle un pasillo en honor al título 'Canalla', pero cuando los jugadores entraron a la cancha, los jugadores de Estudiantes de la Plata dieron una imagen para la posteridad. Los 'Pinchas' se dieron la vuelta y le dieron la espalda a sus rivales, en protesta al título que se le dio a los rosarinos y a la forma en la que se maneja el fútbol argentino en la actualidad.

¡ESTUDIANTES LE HIZO EL PASILLO DE CAMPEÓN A ROSARIO CENTRAL DE ESPALDAS!



📺 ESPN Premium pic.twitter.com/tma1fgofk7 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

Estudiantes de la Plata tumbó al campeón rosarino

Los jugadores de Estudiantes de la Plata le dieron la espalda a sus colegas de Rosario en la entrada a la cancha. Cortesía

Luego de este acto, el partido dio inicio, y desde las gradas, los hinchas de la 'Academia' rosarina empezaban a hacer canticos en contra de Juan Sebastián Verón, presidente de los visitantes. "El que no salta, es un inglés" resonaba en la tribuna del Gigante de Arroyito mientras los 22 jugadores en cancha defendían sus respectivos escudos.

En cancha, Estudiantes de la Plata se impuso 1-0 ante Rosario Central con gol del colombiano Cetré, ahogándole la fiesta al equipo e hinchada local, quienes se dieron cita para ver a su equipo luego de levantar un título fuera de la cancha.

El encuentro tuvo muchas polémicas, una de ellas fue la expulsión de Mikel Amondarain y el agregado de ocho minutos que puso el arbitro central al cotejo, posterior a cumplirse los 90 minutos de juego reglamentarios.

En el post-partido, no hubo silencio, ya que uno de los que habló fue el referente del eliminado Rosario, Ángel Di María, que dijo: "Es cosa de ellos, el pasillo lo hicieron igual, uno de los chicos me dijo que iba a ser así. Nosotros entramos como había que entrar y quedó así"

"Hay que preguntarles a los que querían que el líder de la tabla anual saliera campeón, no buscamos eso; venía de los equipos más grandes y aceptamos. Estaban todos los dirigentes y aprobaron. No es culpa nuestra. Nosotros nos sentimos campeones, lo dije post Instituto. Habíamos entrado a la Libertadores, nos sentíamos campeones" culminó el campeón del mundo con Argentina en el año 2022.

Por el lado de Estudiantes de la Plata, Verón posteo un "Vamos nosotros" junto a imágenes de las celebraciones y una frase de Mariano Mangano, presidente 'Pincha' en los 60s.

“Y estoy plenamente seguro de que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno. Nada ni nadie torcerá los rumbos de una entidad bien nacida, porque hizo del bien las normas de sus proyecciones deportivas, sociales y culturales, tal es la calidad de su historia y de su rica filosofía que le imprimieron sus fundadores. Estudiantes de La Plata permanecerá fiel a la mística casi religiosa de su destino imponderable. Este es nuestro testimonio de campeones" decía la publicación.

Resumen del partido Rosario Central vs Estudiantes de la Plata

