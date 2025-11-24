Ecuador en los Juegos Bolivarianos 2025: medallero y en qué deportes destaca

Tiro deportivo, lucha, levantamiento de pesas y atletismo son los deportes en los que Ecuador ha brillado en Ayacucho-Lima

La maratonista Silvia Ortiz entregó el domingo 23 de noviembre la primera medalla de oro para el Team Ecuador en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, certamen que marca el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

La atleta cruzó la meta con un tiempo de 2h 34m 54s, en una prueba dominada por las corredoras ecuatorianas y peruanas. La plata y el bronce quedaron en manos de las locales Sheyla Eulogio y Zarita Suárez.

“Es una alegría infinita conseguir esta medalla para el país. Estoy agradecida con mi familia, con la empresa privada y con mi entrenador. Fue un recorrido exigente, lo último ya fue corazón y mente”, expresó una emocionada Ortiz en la Plaza Mayor de Lima, punto de partida y llegada de la maratón.

Silvia Ortiz, maratonista ecuatoriana que ganó el oro en los Juegos Bolivarianos 2025. cortesía

Más medallas para Ecuador en una jornada destacada

Antes del triunfo de Ortiz, Ecuador ya había iniciado su cosecha de preseas. Fernando Moreno obtuvo el bronce en la maratón masculina con un tiempo de 2h 18m 17s, en una carrera de alto desgaste físico.

En ciclismo de montaña, la tricolor Michela Molina se adjudicó el bronce en MTB Cross Country tras marcar 01:17:37, mientras que Miryam Núñez se quedó a un paso del podio con 01:18:47.

La delegación ecuatoriana también brilló en tiro deportivo, donde Fernando Pozo logró el oro y Yautung Cueva el bronce en la modalidad de 10 metros pistola, consolidando una de las disciplinas donde Ecuador muestra mayor proyección en el evento.

Medallero de Ecuador en los Bolivarianos 2025

Hasta la mañana del 24 de noviembre de 2025, el Team Ecuador se ubicaba cuarto en el medallero, con un total de 14 medallas:

3 oros

5 platas

6 bronces

Los deportes más destacados para el país en esta edición han sido tiro deportivo, lucha, levantamiento de pesas y atletismo, donde las delegaciones han mostrado consistencia y resultados sólidos.

Todas las medallas de Ecuador hasta el 24 de noviembre

