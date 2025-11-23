Expreso
Daniel Vallejo
Daniel Vallejo, tenista paraguayo campeón del Challenger de Guayaquil.cortesía

Daniel Vallejo campeón del Challenger de Guayaquil tras vencer a Juan Pablo Varillas

El paraguayo Daniel Vallejo ganó el Challenger de Guayaquil y sumó valiosos puntos ATP rumbo a su ascenso mundial

El paraguayo Daniel Vallejo se consagró campeón del Challenger de Guayaquil tras vencer ayer por 5-7, 7-6 y 6-3 al peruano Juan Pablo Varillas, en un intenso partido de tres sets disputado en la cancha central del Tenis Club, Anexo Samborondón.

El ganador de la vigésima primera edición del torneo, que se celebra de manera ininterrumpida en la ciudad porteña, sumó 75 puntos para el ranking ATP y recibió 100.000 dólares en premios.

Camino sólido hacia el título

En su recorrido desde los 16avos de final hasta las semifinales, Vallejo eliminó a Lucio Ratti, David Martínez, Luciano Ambrogi y al ecuatoriano Álvaro Guillén.

Challenger de Guayaquil
Los finalistas del Challenger de Guayaquil 2025 posan con el trofeo de campeón y subcampeón.cortesía

A sus 21 años, el tenista albirrojo conquistó su cuarto título de Challenger. En individuales ya había ganado las ediciones disputadas en Brasil, en las ciudades de Sao Leopoldo (2024) y Curitiba (2025). En dobles obtuvo la corona en Lima 2022, junto al peruano Gonzalo Bueno.

México domina la final de dobles

Los mexicanos Alex Hernández y Rodrigo Pacheco se proclamaron campeones de dobles tras imponerse por 7-5 y 6-3 al argentino Lucio Ratti y al brasileño Victor Remondy Pagotto, en una final que se inclinó a su favor en los momentos clave.

El título, que les otorgó 4.980 dólares y 75 puntos para el ranking ATP, representa su primer trofeo como pareja y confirma el ascenso de una dupla con gran lectura táctica.

Hernández destacó la química con su compañero: “Somos grandes amigos, entrenamos juntos. Jugar dobles con un amigo es buenísimo y creo que podemos competir muy bien gracias a eso”, afirmó.

