Barcelona SC vs. Liga de Quito: un drama que estalla hasta el cierre del hexagonal

Parecía que la ilusión de Barcelona iba a durar apenas 35 segundos. Sí, solo 35 segundos frente a Liga de Quito. Ese fue el tiempo que resistió el arco de amarillo en cero en la pelea por el segundo cupo a fae de grupos de la Copa Libertadores 2026. La falta de un entrenamiento en la semana pasó la factura, pero el regreso de Octavio Rivero devolvió la esperanza. Aun así, el 2-2 final dejó al Monumental con un sabor a drama que recién empieza en este hexagonal.

Barcelona cerró la jornada con 62 puntos y +9 gol diferencia; Liga, con las mismas 62 unidades pero un poderoso +25. Los amarillos tienen cuatro partidos por disputar, mientras que los Albos deberán afrontar cinco, incluidos dos duelos frente a Independiente del Valle, que está muy cerca del título. La pulseada entre ambos por el boleto a la Libertadores recién escribe sus primeras líneas.

Cornejo se mandó un golazo

Liga golpeó primero y rápido. En apenas 35 segundos, Carlos Gruezo encaró como extremo, se llevó la pelota por la raya, dribló y habilitó a José Quintero. El “Choclo” metió el primer centro del partido, Carabalí despejó de cabeza, pero el rebote cayó en los pies del chileno Cornejo, que sacó un remate fulminante sin dejarla caer. Golazo imposible para De Arruabarrena. Liga de Quito celebraba todavía sin una gota de sudor.

Barcelona respondió con “casi goles”. Al 32’, Jhonny Quiñónez probó desde fuera del área con un disparo que merecía red. Luego, un pase dejó solo a Miguel Parrales, pero Leonel Quiñónez apareció con un cierre salvador.

En el 45+4’, los amarillos apretaron y una jugada caótica terminó moviendo el marcador. Tras varios rebotes —primero Parrales, luego Joao Rojas desde una posición complicada—, la pelota chocó en dos jugadores de Liga antes de que Cuero la tocara hacia su propio arco. 1-1 y festejo masivo. Joao gritaba “¡aguanta, aguanta!”, sabiendo que Barcelona necesitaba más.

Gol de Pastrán de Liga de Quito en el Monumental

RIVERO ENCENDIÓ TODO… Y LIGA LO APAGÓ

A los 65’ entró Rivero y a los 69’ ya estaba celebrando. Joao Rojas armó la jugada, Joaquín Valiente la cedió, y el uruguayo venció a Domínguez para el 2-1 que levantó al Monumental.

Pero Liga de Quito nunca se rinde. Lautaro Pastrán tomó la pelota, se metió en el área amarilla y definió con autoridad para el 2-2 final. Un punto que los Albos valoran como oro y que deja abierta una batalla que promete capítulos de máxima tensión.

