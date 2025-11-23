“La suegra del Ecuador”: la explosiva historia de Katty y los hermanos Morales

La dinastía Morales explota: Michael inspira y Víctor se corona en la TFL

Katty Hurtado, la madre de Michael Morales, junto a un seguidor de la UFC.

“Nosotros fuimos muy pobres… a mi mamá nunca la vi decaída. Es una guerrera total. Trabajaba, estudiaba, entrenaba. Si no la tuviera a ella, no sería lo que soy”.

Esas palabras de Michael Morales ya dan la vuelta al mundo, traducidas en todos los idiomas, porque la UFC decidió contar su historia real, sin maquillaje. Una historia que tiene nombre y apellido: Katty Hurtado.

Porque antes de que Michael fuera “el ecuatoriano invicto”, ya había una mujer abriendo camino con la frente en alto y la lengua afilada. Sí, Katty: la mamá que nunca pidió permiso para ser auténtica. Sus malas palabras se volvieron parte del show… aunque la verdad es que no era show. Ella es así: directa, ruda, visceral. Pura sangre ecuatoriana.

Katty es un show de energía en todo

Víctor Morales hermano de Michael dando sus primeros pasos en las artes marciales mixtas. Cortesía

Katty recuerda que cuando Michael empezaba y le decía que sus primeros rivales “iban a vacilar con ella”, él se encendía. Le daba coraje. Y ese coraje era gasolina. Era motivación. Era el fuego que hoy lo tiene en la cima.

RELACIONADAS Entrada para el Mundial es una ayuda para que ecuatorianos consigan la visa

Ahora, con humor y orgullo, acepta su nuevo título: “la suegra del Ecuador”. Dice que es de todas… pero que la que se quede con su peleador será “la que él elija”. Katty no sabe ser otra cosa que transparente.

El poder de una palabra

Katty tomó una palabra, la sacó del barrio, la elevó y la convirtió en bandera: “Arrecho”.

Valentía. Coraje. Hambre. Eso les inculcó. Eso sembró. Eso floreció.

Y deja un mensaje que retumba:

“Debemos apoyar a los hijos en todo… aunque a veces no estemos de acuerdo”.

Así, sin adornos. Así, como habla la gente que dice verdades.

Y ahora viene otro… peleador

Katty dejó caer la bomba: “Ya se viene el segundo arrecho”. Y no estaba exagerando.

Víctor Morales, el menor de la dinastía, llegó al Troncal Fight League (TFL) con la mirada del que quiere comerse el mundo. Con 22 años se coronó campeón sudamericano amateur de peso ligero, finalizando en el tercer asalto al colombiano Mario Gutiérrez.

Katty y Michael Morales compartiendo de la vida. Cortesía

La pelea tuvo ese ritmo que enamora: técnica, paciencia y veneno. Víctor supo cuándo apretar y cuándo romper el aire con ese golpe que define noches. No fue casualidad. Fue un mensaje.

Con este título, deja claro que en Ecuador no hay un solo Morales… hay una dinastía. Y que el segundo arrecho ya empezó a escribir su propia historia.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!