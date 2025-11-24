Chelsea vs Barcelona: dónde ver EN VIVO duelo Caicedo vs Yamal por Champions League

El reloj ya marcó el tiempo. Este martes 25 de noviembre, a las 15:00, el fútbol mundial detendrá la respiración. No es un partido más: es el cruce donde Moisés Caicedo vuelve a poner el nombre del Ecuador en el mapa grande, el más grande: la Champions League.

RELACIONADAS Así va la tabla de posiciones de los hexagonales y el cuadrangular de LigaPro 2025

Stamford Bridge será el escenario del choque entre el Chelsea y el Barcelona, en un duelo que mezcla historia, presión y un brillo juvenil que deslumbra. Moi contra Lamine Yamal, la joya del futuro blaugrana.

Caicedo llega fresco, con la mente y el físico cargados. No jugó un solo minuto en el último compromiso de Premier League ante Burnley. La decisión fue clara: cuidarlo para este partido que puede definir el rumbo del grupo. El ecuatoriano es hoy el termómetro de los Blues, el jugador que equilibra, apaga incendios y lanza al equipo hacia adelante.

Los números de Chelsea y Barcelona

Así se presenta el equipo de Moisés Caicedo

Entrada para el Mundial es una ayuda para que ecuatorianos consigan la visa Leer más

El Chelsea vive un arranque irregular: dos victorias, un empate y una caída en cuatro partidos. Un equipo que convence por momentos y se derrumba en otros, pero que tiene en Caicedo un punto de estabilidad. El Barcelona presenta otra cara: poder ofensivo deslumbrante y defensa que se agrieta con facilidad. Siete goles a favor, cinco en contra, en apenas tres juegos.

Ambos llegan fuera de la zona de clasificación a octavos. Chelsea 12°, Barcelona 11°. El margen de error es casi inexistente. La derrota puede sentenciar su futuro europeo antes de tiempo.

Robert Lewandowski (d) y Lamine Yamal (i) son las esperanzas de gol del FC Barcelona. AFP

En este contexto caliente, Caicedo tendrá que imponerse con la madurez que lo caracteriza. Será el muro ante Yamal, el chispazo juvenil que representa la nueva era del Barça. Un duelo simbólico: fuerza, recorrido y disciplina contra velocidad, creatividad y talento precoz.

Desde Londres se vivirá una jornada que promete intensidad pura. Y ahí, en medio de ese fuego, Moisés Caicedo buscará demostrar —otra vez— por qué el mundo lo mira como uno de los mejores mediocampistas del planeta.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!