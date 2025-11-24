Así va la tabla de posiciones de los hexagonales y el cuadrangular de LigaPro 2025

Independiente del Valle sigue líder, Barcelona SC y LDU empatan, Emelec cae y Vinotinto se convierte en el primer descendido

Barcelona SC se mantiene en zona de clasificación al repechaje de la Copa Libertadores 2025.

La LigaPro 2025 entró en su recta decisiva tras la disputa de la fecha 6 del hexagonal final, la jornada 6 del hexagonal por un cupo internacional y la fecha 5 del cuadrangular por el descenso.

(Te invito a leer: Manta y Mushuc Runa rozan la salvación; Técnico necesita ganar por goleada)

Los resultados dejaron movimientos clave en la lucha por el título, los boletos a torneos internacionales y la permanencia en la Serie A.

Hexagonal final: IDV sigue líder y Barcelona SC deja escapar una oportunidad

El partido más atractivo de la jornada se jugó en el estadio Monumental, donde Barcelona SC y Liga de Quito empataron 0-0. El Ídolo necesitaba ganar para meter presión en la parte alta, pero terminó resignando puntos valiosos.

Barcelona SC y Liga de Quito empataron 2-2 en el Monumental. Miguel Canales Leon

Con esta igualdad, Barcelona SC se mantiene tercero con 62 puntos, ocupando zona de repechaje a la Copa Libertadores 2026.

LDU, que también suma 62 unidades, pero tiene mejor gol diferencia, conserva la segunda posición y, por ahora, el cupo directo a la Libertadores 2026.

Emelec en crisis: Esto revelaron tras caer ante Aucas ¿Se alejan de la Sudamericana? Leer más

Independiente del Valle mantiene el liderato en el hexagonal final

En lo más alto, Independiente del Valle tampoco no pasó del 0-0 ante Orense, aunque continúa firme en la cima con 74 puntos.

El conjunto negriazul deberá esperar a la fecha 7, cuando visite a Liga de Quito, para intentar coronarse campeón del fútbol ecuatoriano 2025.

Universidad Católica, Libertad y Orense se consolidan en zona de Sudamericana

En la parte media del grupo, Universidad Católica, Libertad y Orense ocupan las posiciones cuarta, quinta y sexta, respectivamente, todos dentro de zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

Segundo hexagonal: Macará toma el mando y Emelec cae al cuarto puesto

El hexagonal que otorga un cupo a la Copa Sudamericana 2026 también tuvo movimientos importantes. Emelec cayó 2-0 ante Aucas en el estadio Capwell, un resultado que lo desplomó al cuarto puesto con 49 puntos, complicando sus aspiraciones internacionales.

La gran noticia fue la victoria de Macará, que derrotó 3-0 a Delfín y asumió el liderato del grupo con 53 puntos. Muy cerca aparece Aucas, que sumó 52, los mismos que Deportivo Cuenca, equipo que también sigue en la pelea.

Cuadrangular por el descenso: Vinotinto pierde la categoría

En la zona baja, la fecha 5 dejó el desenlace más doloroso de la temporada. Vinotinto cayó 3-1 ante Manta y se convirtió en el primer equipo descendido en la LigaPro 2025.

Los resultados

La tabla de posiciones de la LigaPro 2025

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO