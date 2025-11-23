Manta y Mushuc Runa rozan la salvación; Técnico necesita ganar por goleada

El drama del descenso continúa con Manta en ventaja, Técnico urgido de goles y Mushuc Runa casi salvado

Manta acaricia su objetivo de lograr la permanencia en la Serie A.

Solo una catástrofe podría dejar al Manta sin premio en su lucha por asegurar la permanencia en la Serie A de la LigaPro: que en la última jornada pierda por una diferencia de cinco goles ante Técnico Universitario.

El drama por salvar la categoría parece haber quedado atrás en el equipo manabita, que lidera el grupo del descenso con 36 puntos, tres unidades más que el Rodillo Rojo, ubicado en la tercera plaza con 33.

La victoria 3-1 ante Vinotinto le devolvió la vida al equipo de Javier Carbajal, que ya prepara el cierre de temporada ante Técnico Universitario el sábado 29 de noviembre.

En contraste, el equipo que dirige el DT interino Alejandro Cortez apelará a su localía en el estadio Bellavista, buscando una heroica goleada que le impida regresar a la Serie B, torneo que no disputa desde la temporada 2018, hace ya ocho años.

Técnico Universitario está a un paso de volver a la Serie B. API

El otro equipo que está a un paso de asegurar la categoría es Mushuc Runa, segundo de grupo con 35 puntos. En la última fecha, al Ponchito le bastará un empate ante el ya descendido Vinotinto (31 puntos) para lograr su cometido. Este cotejo se jugará en simultáneo el sábado, en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

Efecto dominó

El descenso de Vinotinto a la Serie B arrastra automáticamente a su filial, Atlético Vinotinto, hacia la Segunda Categoría del fútbol nacional. La normativa de competiciones de la LigaPro es tajante: dos clubes con los mismos propietarios no pueden coincidir en un mismo torneo.

Este movimiento no modifica el escenario deportivo para los otros dos clubes que también descendieron en la Serie B: Imbabura y Chacaritas. De esta manera, serán tres los equipos que volverán a disputar el torneo de Ascenso Nacional en la temporada 2026.

