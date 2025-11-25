España asciende siete puestos y es tercera en el ranking Copa Davis

La Roja del tenis escaló siete posiciones en la clasificación mundial. Italia reafirmó su dominio con un título perfecto

La selección española de tenis ascendió siete puestos hasta escalar la tercera posición en la clasificación de la Copa Davis, publicada este martes 25 de noviembre por la propia competición, tras su reciente subcampeonato de naciones ante Italia, que continúa en lo más alto.

España cayó derrotada en la gran final de la Copa Davis celebrada en Bolonia ante la anfitriona Italia este fin de semana, con un equipo capitaneado por David Ferrer y compuesto por los tenistas Pablo Carreño, Jaume Munar, Marcel Granollers y Pedro Martínez.

A pesar de no lograr el campeonato, España sube en este 2025 un total de siete puestos, ascendiendo del número 10 al número 3, la mejor clasificación del equipo en dos años.

La selección española de tenis se quedó a un paso de ganar la Copa Davis 2025. cortesía

Italia consolida su dominio histórico

Por su parte, Italia reafirmó su dominio en el tenis mundial con su tercer título de Copa Davis, el cuarto en su historia, en un torneo que dominó sin ceder un solo punto y en el que compitió sin sus dos mejores bazas, Jannik Sinner y Lorenzo Musetti.

Los italianos ascendieron al número 1 tras su victoria contra Australia en la final de 2023, en la que ganaron la Copa Davis por segunda vez, y por primera vez desde 1976. Desde entonces, se han mantenido en el primer puesto.

Italia es una de las diez naciones que han ocupado el primer puesto desde que se introdujo la clasificación de naciones de la Copa Davis en diciembre de 2001, junto con Argentina, Australia, Canadá, Croacia, Chequia, Francia, Gran Bretaña, Rusia y España.

Alemania completa el podio de 2025

El podio de 2025 lo completa Alemania, que pese a caer en semifinales en esta edición ante España, sube un puesto tras alcanzar las semifinales por segundo año consecutivo.

Así, al cierre del año y de la temporada, Italia queda como primera, seguida de España, segunda, y Alemania, tercera. Del cuarto al décimo puesto continúan, en ese orden, Australia, Bélgica, Países Bajos, Estados Unidos, Francia, Canadá, con Argentina y República Checa igualados en el puesto 10.

Del 12 al 20 lo completan, siguiendo ese orden, Austria, Gran Bretaña, Croacia, Serbia, Hungría, Finlandia, Brasil, Chile y Dinamarca.

